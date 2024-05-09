Где Жирона должна проводить матчи ЛЧ? Тренер высказал свое мнение

Наставник «Жироны» Мичел убежден, что клуб должен сделать все для того, чтобы команда матчи Лиги чемпионов проводила на своем стадионе Монтиливи.

Стадион рассчитан всего на 14 тысяч зрителей, а клуб расширил его дополнительными трибунами. Это запрещено правилами УЕФА, поэтому такую арену могут не допустить проводить матчи Лиги чемпионов.

Уменьшать вместимость «Жирона» не хочет, чтобы не терять деньги на продаже билетов.

«Я уже говорил по этому поводу. Я на 100% хочу играть в Лиге чемпионов на нашем стадионе Монтиливи. У руководства такая же позиция, и я думаю, что мы все-таки будем играть здесь в еврокубках».

«Все этого хотят, никаких других вариантов мы не рассматриваем. У себя дома мы в этом году проиграли только «Реалу», это наше особенное место. И первая историческая игра в Лиге чемпионов должна быть здесь», – сказал Мичел.

Команда за четыре тура до конца сезона Ла Лиги гарантировала себе финиш в топ-4.