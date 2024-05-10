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  4. Анастасия Соболева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
10 мая 2024, 12:00 |
140
0

Анастасия Соболева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Трнаве

10 мая 2024, 12:00 |
140
0
Анастасия Соболева – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

10 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1/4 финала основы украинка сыграет против японки Моюки Утидзимы (№110 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлие Штрупловой (№288 WTA) или Тамары Зиданшек (№134 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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