S1mple объяснил, почему в финале ЛЧ будет болеть за Боруссию Дортмунд

Легенда киберспорту в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев признался, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за дортмундскую «Боруссию». Украинец будет поддерживать немецкий клуб из-за Марко Ройса.

«Буду болеть за «Боруссию». Буду переживать за Марко Ройса и его последнюю победу», – сказал s1mple.

Костылев, видимо, не стал учитывать тот фактор, что за «бланкос» отличный сезон проводит его соотечественник Андрей Лунин.

Марко Ройс покинет «шмелей» летом. Он отдал клубу 12 лет карьеры.

Финал ЛЧ состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».