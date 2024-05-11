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CS2
11 мая 2024, 00:06 | Обновлено 11 мая 2024, 00:08
119
0

S1mple объяснил, почему в финале ЛЧ будет болеть за Боруссию Дортмунд

На выбор украинца повлиял легендарный хавбек немецкого клуба

11 мая 2024, 00:06 | Обновлено 11 мая 2024, 00:08
119
0
S1mple объяснил, почему в финале ЛЧ будет болеть за Боруссию Дортмунд
Instagram s1mpleo

Легенда киберспорту в дисциплине Counter-Strike Александр s1mple Костылев признался, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за дортмундскую «Боруссию». Украинец будет поддерживать немецкий клуб из-за Марко Ройса.

«Буду болеть за «Боруссию». Буду переживать за Марко Ройса и его последнюю победу», – сказал s1mple.

Костылев, видимо, не стал учитывать тот фактор, что за «бланкос» отличный сезон проводит его соотечественник Андрей Лунин.

Марко Ройс покинет «шмелей» летом. Он отдал клубу 12 лет карьеры.

Финал ЛЧ состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Александр s1mple Костылев CS2 киберспорт Лига чемпионов Реал Мадрид Марко Ройс Боруссия Дортмунд
Руслан Травкин Источник: Twitch
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