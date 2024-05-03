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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ройс покинет Боруссию Дортмунд после 12 лет в клубе
Германия
03 мая 2024, 15:21 |
1130
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ройс покинет Боруссию Дортмунд после 12 лет в клубе

34-летний немец и клуб решили не продлевать контракт

03 мая 2024, 15:21 |
1130
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ройс покинет Боруссию Дортмунд после 12 лет в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в видео для клубных социальных сетей объявил, что покинет клуб после завершения сезона 2023/24.

Как сказал сам 34-летний футболист, они с «Боруссией» приняли совместное решение не продлевать контракт, срок действия которого истекает уже летом.

Марко Ройс присоединился к «Боруссии» Дортмунд в июле 2012 года и стал настоящей легендой клуба. Он провел 424 матча в составе «шмелей», забил 168 голов, отдал 128 ассистов и выиграл 5 трофеев: 2 Кубка и 3 Суперкубка Германии.

В текущем сезоне Марко Ройс сыграл в 37 поединках, отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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Марко Ройс Боруссия Дортмунд свободный агент трансферы трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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OKs100
Перейдет в Баварию или Байер.
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