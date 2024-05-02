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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тонали получил еще одну дисквалификацию за ставки
Англия
02 мая 2024, 20:05 |
656
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тонали получил еще одну дисквалификацию за ставки

Хавбек «Ньюкасла» получил наказание от Футбольной ассоциации Англии

02 мая 2024, 20:05 |
656
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тонали получил еще одну дисквалификацию за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Английская Футбольная ассоциация вынесла свой вердикт по делу о незаконных ставках полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Они рассматривали незаконную активность игрока в букмекерских конторах уже после перехода в «Ньюкасл».

Тонали получил в наказание два месяца дисквалификации условно. Наказание вступит в силу в случае новых правонарушений футболиста до завершения сезона 2024/2025.

В период с 12 августа по 12 октября 2023 года Тонали сделал 50 ставок на футбольные матчи. Среди них были четыре ставки на матчи «Ньюкасла», в которых сам хавбек сборной Италии принимал участие. При этом Тонали каждый раз ставил на победу своей команды.

Напомним, сейчас полузащитник отбывает 10-месячную дисквалификацию от Федерации футбола Италии, срок которой истечет 27 августа 2024 года.

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Сандро Тонали Ньюкасл ставки дисквалификация Футбольная ассоциация Англии
Олег Дидух Источник: ФК Ньюкасл
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