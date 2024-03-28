Полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки на футбол. Теперь обвинения хавбеку предъявила Футбольная ассоциация Англии (ФА).

По их информации, после перехода в «Ньюкасл» летом прошлого года Тонали в период с августа по октябрь сделал как минимум 50 ставок на футбол. Тонали грозит еще одна длительная дисквалификация.

Напомним, сейчас Тонали уже отбывает 10-месячную дисквалификацию, которая стала результатом расследования Федерации футбола Италии. Пока что не известно, будет ли потенциальный срок дисквалификации от ФА засчитываться в срок дисквалификации от ФФИ, который истечет 27 августа.