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  4. Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки
Англия
28 марта 2024, 16:42 |
162
0

Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки

Теперь хавбека «Ньюкасла» предъявила обвинения футбольная ассоциация Англии

28 марта 2024, 16:42 |
162
0
Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали грозит еще одна дисквалификация за ставки на футбол. Теперь обвинения хавбеку предъявила Футбольная ассоциация Англии (ФА).

По их информации, после перехода в «Ньюкасл» летом прошлого года Тонали в период с августа по октябрь сделал как минимум 50 ставок на футбол. Тонали грозит еще одна длительная дисквалификация.

Напомним, сейчас Тонали уже отбывает 10-месячную дисквалификацию, которая стала результатом расследования Федерации футбола Италии. Пока что не известно, будет ли потенциальный срок дисквалификации от ФА засчитываться в срок дисквалификации от ФФИ, который истечет 27 августа.

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Ньюкасл Сандро Тонали Футбольная ассоциация Англии дисквалификация ставки
Источник Фабрицио Романо
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