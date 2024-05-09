4 из 10 стадионов Евро-2024 используются командами второго дивизиона

Уже достаточно скоро, 14 июня, в Германии стартует 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, участие в котором примут 24 команды, среди которых и национальная сборная Украины. Турнир будет длиться ровно месяц – до 14 июля, когда и состоится финальный поединок, который будет принимать Олимпийский стадион в Берлине.

Всего в период проведения Евро-2024 в Германии будет задействовано десять футбольных арен: Олимпийский стадион в Берлине, Сигнал Идуна Парк в Дортмунде, Меркур Шпиль Арена в Дюссельдорфе, Дойче банк Парк во Франкфурте-на-Майне, Фелтинс-Арена в Гельзенкирхене, Фолькспаркштадион в Гамбурге, Рейн Энерги в Кельне, Ред Булл Арена в Лейпциге, Альянц Арена в Мюнхене и МХП-Арена в Штутгарте.

Тот факт, что футбольная инфраструктура в Германии находится на абсолютно космическом, даже по меркам многих остальных экономически развитых стран Европы, уровне уже долгое время обсуждается в различных изданиях, однако именно Евро-2024 станет ярким доказательством того, что подобные утверждения являются абсолютно корректными.

По состоянию на текущий момент, четыре из десяти футбольных арен, на которых пройдут матчи финальной части Евро-2024, задействованы командами, выступающими во втором дивизионе немецкого профессионального футбола – Второй Бундеслиге. Более того, есть вероятность, что к началу чемпионата Европы таковых и вовсе будет пять, то есть ровно половина от общего количества!

Последнее станет возможным, если в элиту немецкого футбола не смогут вернуться ни Фортуна, ни Гамбург, которые в настоящий момент ведут борьбу за третью строчку и право сыграть стыковые матчи с 16-й командой Бундеслиги. Также это будет возможным, если в низший дивизион все-таки спикирует Кельн, ныне располагающийся на 17-й строчке, и за два тура до финиша имеющий 5-очковое отставание от Майнца, идущего 16-м.

Примечательно, что все четыре (а потенциально и пять) стадиона, о которых идет речь, были либо относительно недавно (по меркам аналогичных арен в других странах Европы) введены в эксплуатацию, либо реконструированы. Сейчас наиболее "древним" из них является гельзенкирхенская Фелтинс-Арена, однако давайте вскользь пробежимся по всем "низшелиговым" стадионам…

Фелтинс-Арена

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Стадион в Гельзенкирхене является собственностью футбольного клуба Шальке. Его строительство происходило в период с 1998 по 2001 год, а открытие состоялось 13 августа 2001-го. По оценкам экспертов, на возведение арены было потрачено около 200 миллионов евро.

На международных матчах Фелтинс-Арена способна вмещать чуть более 54 тысяч болельщиков на трибунах. Примечательно, что стадион расположен неподалеку от Дортмунда, Дюссельдорфа и Кельна, поэтому сборным, которые будут проводить свои матчи в рамках Евро-2024 на перечисленных аренах придется значительно меньше времени тратить на логистику, нежели остальным.

В настоящий момент Шальке является середняком Второй Бундеслиги, и не имеет ни малейших шансов повыситься в классе по итогам сезона-2023/24. Более того, для "кобальтовых" все еще актуальна угроза и вовсе вылететь в Третью Бундеслигу, что может обернуться для Шальке огромным количеством проблем, прежде всего, экономического характера. В частности, в апреле в СМИ сообщалось, что при вылете в третий дивизион боссы гельзенкирхенцев могут рассмотреть возможность с продажей Фелтинс-Арены, содержание которой будет обходиться клубу чрезмерно дорого, учитывая степень доходов в Третьей Бундеслиге.

Но пока руководство Шальке старается всячески избежать апокалиптических сценариев, и даже вело переговоры с коллегами из Шахтера, чтобы донецкий клуб потенциально проводил свои домашние матчи в рамках еврокубкового сезона-2024/25 именно на Фелтинс-Арене.

Олимпийский стадион

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Олимпийский стадион располагается в Берлине и был построен специально к проведению Олимпийских игр в 1936 году. После того арена дважды проходила через серьезные работы, связанные с реконструкцией. Впервые это произошло перед 1974 годом, когда на территории ФРГ состоялся розыгрыш десятого по счету чемпионата мира по футболу с финалом именно на Олимпийском стадионе. А последняя к текущему моменту реконструкция была проведена с 2000 по 2004 годы, причем работы также затевались перед топовым турниром – чемпионатом мира-2006, который принимала Германия, и финал которого также состоялся на Олимпийском стадионе в Берлине.

Владельцем Олимпийского стадиона, который способен вместить на трибунах почти 74,5 тысячи фанатов, являются муниципальные власти Берлина, а ключевым арендатором арены – столичная Герта. "Бело-голубые" выступают на Олимпийском стадионе с 1963 года (с перерывом 1986-1988), однако в настоящий момент Герта играет лишь во Второй Бундеслиге и, как и Шальке, уже не имеет даже математических шансов на возвращение в элитарный немецкий профессиональный футбол в следующем сезоне.

После 32 туров Герта занимает 9-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги. Команда не может уже ни подняться в классе, ни вылететь, а потому Олимпийский стадион Берлина и в следующем сезоне будет принимать матчи лишь второго по рангу дивизиона немецкого футбола…

Примечательно, что на Олимпийском стадионе в рамках ЧМ-2006 один из своих матчей на групповой стадии провела и сборная Украины. Поединок против Туниса, который посетили 72 тысячи болельщиков, принес "сине-желтым" победу 1:0, и путевку в плей-офф.

Меркур Шпиль Арена

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Меркур Шпиль Арена, которую иногда называют еще Дюссельдорф Арена, является одним из наиболее комфортабельных стадионов Германии. Ее строительство "с нуля" происходило с 2002 по 2004 год, причем местом возведения стала земля, где ранее стоял Рейнштадион – арена, просуществовавшая с 1926 по 2002 годы. На возведение современного стадиона, по оценкам специалистов, ушло порядка 240 миллионов евро.

Вместимость Меркур Шпиль Арены составляет почти 55 тысяч человек. Стадион имеет раздвижную крышу, а также систему отопления, позволяющую комфортно проводить любые мероприятия в течение всего года. Владельцем сооружения являются местные власти Дюссельдорфа, а вот Фортуна выступает в роли главного, но не единственного арендатора.

В настоящий момент Фортуна занимает третье место в турнирной таблице Второй Бундеслиги сезона-2023/24. За два тура до финиша соревновательного процесса команда отстает от второй строчки, которую занимает Санкт-Паули, на четыре очка. Теоретически Фортуна имеет шансы завоевать прямую путевку в Бундеслигу на следующий сезон, но также может и вовсе оказаться даже без стыковых матчей, потому что ее все еще пробует преследовать Гамбург. Хотя последний вариант сейчас кажется маловероятным, так как "динозавры" отстают от дюссельдорфцев на 4 очка, а это колоссальная фора за два тура до финиша.

Отметим, что на Меркур Шпиль Арене в Дюссельдорфе как минимум один матч в рамках Евро-2024 сыграет и сборная Украины. 21 июня нашей команде предстоит на этом стадионе помериться силами со Словакией.

Что еще интересно: в феврале нынешнего года в СМИ сообщалось, что переговоры относительно потенциального использования Меркур Шпиль Арены на евросезон-2024/25 с властями Дюссельдорфа вел Шахтер.

Фолькспаркштадион

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Фолькспаркштадион также можно считать отнюдь не чужим для украинских болельщиков. Тут еще в рамках ЧМ-2006 сборная Украины провела сразу два поединка – на групповой стадии против Саудовской Аравии (4:0), и в четвертьфинале турнира против Италии (0:3). Также на Фолькспаркштадионе свои домашние матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы в текущем сезоне проводил Шахтер.

Этот стадион в Гамбурге возводился в период с 1951 по 1953 годы. Впоследствии арена пережила реконструкцию с 1998-го по 2000-й, в рамках которой стадион был адаптирован под чисто футбольную составляющую, ведь на нем были убраны все легкоатлетические дорожки и сооружения. Тогда работы обошлись в более чем 100 миллионов евро, а в 2022 году Фолькспаркштадион опять прошел через небольшую реновацию, на которую пошло около 30 миллионов евро финансирования.

Владельцем Фолькспаркштадиона является футбольный клуб Гамбург, который в настоящий момент играет во Второй Бундеслиге. «Динозавры», как уже упоминалось выше, соперничают с Фортуной за право сыграть в стыковых матчах с 16-й командой Бундеслиги. Впрочем, шансов на итоговый успех у Гамбурга не так уж и много…

Отметим, что вместимость Фолькспаркштадиона на международных матчах составляет 51,5 тысячу человек.

Рейн Энерги

В настоящий момент стадион Рейн Энерги, на котором домашние матчи проводит Кельн, используется для проведения поединков Бундеслиги, но уже в следующем сезоне, вероятно, на нем будут проходить матчи Второй Бундеслиги, так как «козлы» имеют крайне призрачные шансы на спасение от вылета из элиты.

Стадион Рейн Энерги был возведен в период с 1921 по 1923 годы. Впоследствии арена пережила две капитальные реконструкции – в 1975 и 2004 годах. Арена принадлежит муниципальным властям города Кельн, и арендуется одноименным футбольным клубом.

Вместимость Рейн Энерги на международных матчах составляет чуть более 46 тысяч зрителей. В Бундеслиге сезона-2023/24 арена из 16 матчей, проведенных на ней к настоящему моменту, на 13 собирала аншлаги!

Стадион в Кельне также является хорошо известным для украинских болельщиков, так как именно здесь состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2006 между сборными Швейцарии и Украины (0:0, 0:3 – по пенальти), который принес «сине-желтым» сенсационную путевку в четвертьфинал, а впоследствии многими экспертами назывался как один из наиболее скучных и неинтересных матчей в истории мундиалей.

Текст: meta.ua/sport