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Байер
09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 мая 2024, 12:59 | Обновлено 07 мая 2024, 13:04
19
0

Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

07 мая 2024, 12:59 | Обновлено 07 мая 2024, 13:04
19
0
Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Байер» и «Рома».

Команды встречаются в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».

Видеотрансляцию матча «Байер» – «Рома» проводит видеосервис MEGOGO.

Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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