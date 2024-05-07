Лига Европы07 мая 2024, 12:59 | Обновлено 07 мая 2024, 13:04
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Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 мая в 22:00 ответный матч 1/2 финала Лиги Европы
07 мая 2024, 12:59 | Обновлено 07 мая 2024, 13:04
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В четверг, 9 мая, в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграют «Байер» и «Рома».
Команды встречаются в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».
Видеотрансляцию матча «Байер» – «Рома» проводит видеосервис MEGOGO.
Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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