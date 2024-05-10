WTA10 мая 2024, 11:50 |
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Катерина Байндл – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Праге
10 мая 2024, 11:50 |
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10 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№171 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Праге (Чехия).
В матче 1/4 финала основы украинка сразится против чешки Доминики Салковой (№174 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейре Ромеро Гормас (№262 WTA) или Джесики Малечковой (№520 WTA).
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