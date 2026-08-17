Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 17-23.08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 17 до 23 августа.
W75 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мария Емшанова (Казахстан) – Жибек Куламбаева (Казахстан, 15) – 1:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W50 Прага (Чехия – грунт), Sekyra Group Prague Open 2026 by Advantage Cars
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джулия Aдамс (США, 2) – Кристина Возняк (Украина) – 6:0, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Лаура Майр (Италия) – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА
W35 Бистрица (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- София Криворучко (Украина) – Теа Марку (Румыния) – 6:2, 6:2
- Кайла Лорример (Канада) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 4:6, 6:4, 8:10
Второй круг
- Алесия Бряз (Румыния, 5) – София Криворучко (Украина) – 17.08
- Лавиния Лучано (Италия, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 7:6 (7:3), 6:3
- Симона Куку (Румыния) – Мария Дробышева (Украина, 14) – 2:6, 2:6
Третий круг
- Лавиния Лучано (Италия, 6) – Мария Дробышева (Украина, 14) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Стефания Бойицэ (Румыния) и Бриана Сабо (Румыния, 1) – Мелинда Биро (Венгрия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – ТВА
W35 Вербье (Швейцария – грунт), Verbier Open
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Елена Грекул (Украина, 6) – София Алексеева (Швейцария, 10) – 6:3, 4:6, 5:10
Одиночный разряд
Первый круг
- Далила Спитери (Италия, 1) – Алеся Рева (Украина) – ТВА
W35 Эрвитте (Германния – грунт), Erwitte Open
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Живана Нуркович (Германия) – Полина Скляр (Украина, 11) – 0:6, 0:6
Третий круг
- Эмма Славикова (Чехия, 2) – Полина Скляр (Украина, 11) – 2:6, 5:7
Одиночный разряд
Первый круг
- Маделиф Хахеман (Нидерланды) – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- ТВА – Полина Скляр (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лаура Бенер (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 3) – Тесса Брокманн (Германия) и Валентина Штайнер (Германия) – ТВА
W15 Ванферсэ-Боле (Бельгия – грунт), BNP Paribas Fortis Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тереза Цыбульская (Украина) – Алина Несмиянович (Украина) – 6:4, 2:6, 10:5
Второй круг
- Жюли Миятович (Франция, 6) – Тереза Цыбульская (Украина) – 6:7 (5:7), 3:6
- Йозефине Пасиут (Германия) – Анна Бурчак (Украина, 14) – 17.08
- Мария Андриенко (5) – Алина Корнеева (Украина) – 6:2, 6:1
Третий круг
- Тереза Цыбульская (Украина) – Елени Макадасис (Австралия) или Варда Эль Башир (Нидерланды, 9) – ТВА
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