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ITF
17 августа 2026, 16:46 |
15
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 17-23.08

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

17 августа 2026, 16:46 |
15
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 17-23.08
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 17 до 23 августа.

W75 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Емшанова (Казахстан) – Жибек Куламбаева (Казахстан, 15) – 1:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W50 Прага (Чехия – грунт), Sekyra Group Prague Open 2026 by Advantage Cars

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Джулия Aдамс (США, 2) – Кристина Возняк (Украина) – 6:0, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Лаура Майр (Италия) – Елизавета Котляр (Украина) – ТВА

W35 Бистрица (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • София Криворучко (Украина) – Теа Марку (Румыния) – 6:2, 6:2
  • Кайла Лорример (Канада) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 4:6, 6:4, 8:10

Второй круг

  • Алесия Бряз (Румыния, 5) – София Криворучко (Украина) – 17.08
  • Лавиния Лучано (Италия, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 7:6 (7:3), 6:3
  • Симона Куку (Румыния) – Мария Дробышева (Украина, 14) – 2:6, 2:6

Третий круг

  • Лавиния Лучано (Италия, 6) – Мария Дробышева (Украина, 14) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Стефания Бойицэ (Румыния) и Бриана Сабо (Румыния, 1) – Мелинда Биро (Венгрия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – ТВА

W35 Вербье (Швейцария – грунт), Verbier Open

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Елена Грекул (Украина, 6) – София Алексеева (Швейцария, 10) – 6:3, 4:6, 5:10

Одиночный разряд

Первый круг

  • Далила Спитери (Италия, 1) – Алеся Рева (Украина) – ТВА

W35 Эрвитте (Германния – грунт), Erwitte Open

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Живана Нуркович (Германия) – Полина Скляр (Украина, 11) – 0:6, 0:6

Третий круг

  • Эмма Славикова (Чехия, 2) – Полина Скляр (Украина, 11) – 2:6, 5:7

Одиночный разряд

Первый круг

  • Маделиф Хахеман (Нидерланды) – Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • ТВА – Полина Скляр (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Лаура Бенер (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 3) – Тесса Брокманн (Германия) и Валентина Штайнер (Германия) – ТВА

W15 Ванферсэ-Боле (Бельгия – грунт), BNP Paribas Fortis Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тереза Цыбульская (Украина) – Алина Несмиянович (Украина) – 6:4, 2:6, 10:5

Второй круг

  • Жюли Миятович (Франция, 6) – Тереза Цыбульская (Украина) – 6:7 (5:7), 3:6
  • Йозефине Пасиут (Германия) – Анна Бурчак (Украина, 14) – 17.08
  • Мария Андриенко (5) – Алина Корнеева (Украина) – 6:2, 6:1

Третий круг

  • Тереза Цыбульская (Украина) – Елени Макадасис (Австралия) или Варда Эль Башир (Нидерланды, 9) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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