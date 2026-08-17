ITF17 августа 2026, 16:47 |
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 17–23.08
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
17 августа 2026, 16:47 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 17 до 23 августа.
М25 Юберлинген (Германия – грунт), Uberlingen Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина, 6) – Иван Зайцев – 17.08
М25 Словень Градец (Словения – грунт), Slovenj Gradec Open
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Леон Смарчан (Словения) – Тимофей Милованов (Украина, 13) – 17.08
М15 Арад (Румыния – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ренато Курманаев (Испания) – Иван Ангелов (Украина) – 6:2, 6:1
- Артем Худа (Украина) – Бернарду Буэну (Бразилия) – 3:6, 5:7
М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Павел Боднарчук (Украина) – Стефан Костич (Австралия, 10) – 2:6, 7:5, 10:7
- Григорий Картавенко (Украина) – Александр Ушаков (11) – 6:1, 5:7, 7:10
- Неманья Сапич (Сербия) – Родион Четвериков (Украина) – 5:7, 2:6
Второй круг
- Давит Загранян – Павел Боднарчук (Украина) – 17.08
- Родион Четвериков (Украина) – Андреа Мотта (Италия, 9) – 17.08
М15 Мистельбах (Австрия – грунт), Pro-Ject Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лукас Штайндль (Австрия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 2:6, 6:7 (3:7)
Второй круг
- Доминик Гузницки (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 7:6 (7:3), 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
- ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
- ТВА – Георгий Шилов (Украина) – ТВА
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