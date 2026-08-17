Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 17–23.08
ITF
17 августа 2026, 16:47 |
75
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 17–23.08

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

17 августа 2026, 16:47 |
75
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 17–23.08
billiejeankingcup.com
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 17 до 23 августа.

М25 Юберлинген (Германия – грунт), Uberlingen Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 6) – Иван Зайцев – 17.08

М25 Словень Градец (Словения – грунт), Slovenj Gradec Open

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Леон Смарчан (Словения) – Тимофей Милованов (Украина, 13) – 17.08

М15 Арад (Румыния – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ренато Курманаев (Испания) – Иван Ангелов (Украина) – 6:2, 6:1
  • Артем Худа (Украина) – Бернарду Буэну (Бразилия) – 3:6, 5:7

М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Павел Боднарчук (Украина) – Стефан Костич (Австралия, 10) – 2:6, 7:5, 10:7
  • Григорий Картавенко (Украина) – Александр Ушаков (11) – 6:1, 5:7, 7:10
  • Неманья Сапич (Сербия) – Родион Четвериков (Украина) – 5:7, 2:6

Второй круг

  • Давит Загранян – Павел Боднарчук (Украина) – 17.08
  • Родион Четвериков (Украина) – Андреа Мотта (Италия, 9) – 17.08

М15 Мистельбах (Австрия – грунт), Pro-Ject Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лукас Штайндль (Австрия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 2:6, 6:7 (3:7)

Второй круг

  • Доминик Гузницки (Словакия) – Андрей Порицкий (Украина, 11) – 7:6 (7:3), 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА Владислав Орлов (Украина) – ТВА
  • ТВА Никита Маштаков (Украина) – ТВА
  • ТВА Георгий Шилов (Украина) – ТВА
По теме:
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 17-23.08
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 10-16.08
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 10–16.08
WTT World Tennis Tour WTT Куршумлийска Баня Тимур Бельдюгин Тимофей Милованов Иван Ангелов Артем Худа Павел Боднарчук Григорий Картавенко Андрей Порицкий Никита Маштаков Владислав Орлов Георгий Шилов
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный тренер Жироны шокировал заявлением о Викторе Цыганкове
Футбол | 17 августа 2026, 07:33 54
Главный тренер Жироны шокировал заявлением о Викторе Цыганкове
Главный тренер Жироны шокировал заявлением о Викторе Цыганкове

Вингер сборной Украины отказался выходить на поле в матче чемпионата Испании

Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2026, 08:05 1
Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати
Камбеки Свитолиной и Костюк. Известны пары 1/16 финала турнира в Цинциннати

Марта в трех сетах вырвала победу у Кенин, а Элина отыграла 7 матчболов у Валентовой

Николай Павлов отреагировал на конфликт Харькова и Шахтера в Премьер-лиге
Футбол | 17.08.2026, 11:21
Николай Павлов отреагировал на конфликт Харькова и Шахтера в Премьер-лиге
Николай Павлов отреагировал на конфликт Харькова и Шахтера в Премьер-лиге
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Бокс | 17.08.2026, 09:59
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Рефери боя Усик – Верховен вынес официальное решение
Стало известно, кто будет и дальше тренировать киевское Динамо
Футбол | 17.08.2026, 07:32
Стало известно, кто будет и дальше тренировать киевское Динамо
Стало известно, кто будет и дальше тренировать киевское Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо возник скандал: Костюк занял позицию по Ярмоленко – источник
В Динамо возник скандал: Костюк занял позицию по Ярмоленко – источник
16.08.2026, 10:34 21
Футбол
Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате Европы 2026 в Бирмингеме
Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате Европы 2026 в Бирмингеме
15.08.2026, 23:59 28
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты с 9 очками стали единоличным лидером
Турнирная таблица УПЛ. Карпаты с 9 очками стали единоличным лидером
16.08.2026, 06:23 1
Футбол
Шевченко ответил Реброву «нет» и поддержал решение Мальдеры
Шевченко ответил Реброву «нет» и поддержал решение Мальдеры
16.08.2026, 07:28 2
Футбол
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
Испанский тренер решил возглавить Динамо. Его план потерпел неудачу
16.08.2026, 10:09 2
Футбол
Мурат Гассиев поставил точку в будущем Александра Усика
Мурат Гассиев поставил точку в будущем Александра Усика
17.08.2026, 07:02
Бокс
Михаил Мудрик определился со своим будущим
Михаил Мудрик определился со своим будущим
17.08.2026, 07:42 6
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
16.08.2026, 06:43 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем