Два представителя Украины вышли в Q2 Ролан Гаррос 2026. С кем сыграют?

По итогам первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции 2026 борьбу за выход в основную сетку продолжают два представителя Украины – Виталий Сачко (АТР 207) и Катарина Завацкая (WTA 268).

Сачко в первом круге отбора в трех сетах вырвал победу у представителя Великобритании Джека Пиннингтона-Джонса (АТР 132). Для Виталия эта победа стала первой на кортах Ролан Гаррос.

Следующим соперником украинца будет Гонсало Буэно (Перу, ATP 185). Ранее Виталий ни разу не играл против Гонсало.

Завацкая на старте квалификации в двух сетах уверенно справилась с Кэрол Чжао (Канада, WTA 403). Катарина в пятый раз выступает на мейджоре в Париже и постарается в третий раз сыграть в основной сетке. В 2020 году украинка изначально попала в основу, а в 2021 преодолела все три раунда отбора.

Следующей оппоненткой Катарины будет Дарья Семенистая (Латвия, WTA 112), которая посеяна под седьмым номером. В 2024 году Завацкая уступила латвийке на грунтовых соревнованиях WTA 125 в Монтре (Швейцария).

Украину в квалификации Ролан Гаррос также представила Вероника Подрез (WTA 142), для которой это были дебютные выступления на Grand Slam. В четвертьфинале отбора Вероника потерпела поражение от Доминики Шальковой (Чехия, WTA 115).

Матчи второго раунда квалификации РГ-2026 состоятся 20 и 21 мая.

Результаты представителей Украины в Q1 Ролан Гаррос 2026:

Катарина Завацкая – Кэрол Чжао – 6:2, 6:1

Катарина Завацкая – Кэрол Чжао – 6:2, 6:1 Виталий Сачко – Джек Пиннингтон-Джонс [25] – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5

Соперники представителей Украины в Q2 Ролан Гаррос 2026: