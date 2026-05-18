Трехчасовая драма. Сачко впервые выиграл матч квалификации Ролан Гаррос
Виталий переиграл Джека Пиннингтона-Джонса в первом раунде отбора мейджора
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции 2026.
В первом раунде квалификации украинец в трех сетах вырвал победу у представителя Великобритании Джека Пиннингтона-Джонса (АТР 132) за 2 часа и 57 минут.
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) [25] – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5
Сачко провел первое очное противостояние против Пиннингтона-Джонса.
Виталий во второй раз в карьере выступает в отборе Ролан Гаррос и впервые одержал победу. В 2024 году Сачко уступил Мануэлю Гинару в первом круге квалификации.
Следующим соперником Сачко будет перуаинец Гонсало Буэно (АТР 185).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь останется в «Бенфике»
Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля
Богатир! Не чекали. Це за Вероніку.