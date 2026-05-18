Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трехчасовая драма. Сачко впервые выиграл матч квалификации Ролан Гаррос
18 мая 2026, 22:41
Трехчасовая драма. Сачко впервые выиграл матч квалификации Ролан Гаррос

Виталий переиграл Джека Пиннингтона-Джонса в первом раунде отбора мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции 2026.

В первом раунде квалификации украинец в трех сетах вырвал победу у представителя Великобритании Джека Пиннингтона-Джонса (АТР 132) за 2 часа и 57 минут.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания) [25] – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5

Сачко провел первое очное противостояние против Пиннингтона-Джонса.

Виталий во второй раз в карьере выступает в отборе Ролан Гаррос и впервые одержал победу. В 2024 году Сачко уступил Мануэлю Гинару в первом круге квалификации.

Следующим соперником Сачко будет перуаинец Гонсало Буэно (АТР 185).

Виталий Сачко Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Молодець Віталя!Мужик!Так тримати й надалі!
Приємна несподіванка, молодець!
Сачко-о-о!
Богатир! Не чекали. Це за Вероніку.
Круто ! 
