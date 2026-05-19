Завацкая с разгромной победы стартовала в квалификации Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Кэрол Чжао (Канада, WTA 403), отдав всего три гейма.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:2, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Катарина в пятый раз выступает на кортах Ролан Гаррос. В 2020 и 2021 годах Завацкая играла в основе мейджора в Париже и уступала в первом же круге.

Завацкая впервые с US Open 2024 играет в квалификации Grand Slam. За карьеру Катарина только один раз проходила все отборочные раунды на слэмах – на РГ-2021.

Следующей оппоненткой Завацкой будет седьмая сеяная Дарья Семенистая (Латвия, WTA 112). В 2024 году Катарина уступила Дарье на соревнованиях WTA 125 в Монтре.