Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завацкая с разгромной победы стартовала в квалификации Ролан Гаррос 2026
19 мая 2026, 19:39 | Обновлено 19 мая 2026, 19:47
Катарина уверенно одолела Кэрол Чжао и вышла во второй раунд отбора

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила Кэрол Чжао (Канада, WTA 403), отдав всего три гейма.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:2, 6:1

Это было первое очное противостояние соперниц.

Катарина в пятый раз выступает на кортах Ролан Гаррос. В 2020 и 2021 годах Завацкая играла в основе мейджора в Париже и уступала в первом же круге.

Завацкая впервые с US Open 2024 играет в квалификации Grand Slam. За карьеру Катарина только один раз проходила все отборочные раунды на слэмах – на РГ-2021.

Следующей оппоненткой Завацкой будет седьмая сеяная Дарья Семенистая (Латвия, WTA 112). В 2024 году Катарина уступила Дарье на соревнованиях WTA 125 в Монтре.

Два представителя Украины вышли в Q2 Ролан Гаррос 2026. С кем сыграют?
Катарина Завацкая – Кэрол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиаско Димитрова. Григор впервые за 15 лет не сыграет в основе Ролан Гаррос
Даниил Агарков
Семь украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2026
Семь украинских теннисисток заявлены в основную сетку Уимблдона-2026

Бажаю Катаріні потрапити в основу! Як мінімум)
І навіть Завадська перемагає ,а саме головне не за 3 години як вона і Соболева полюбляє.Молодець!
