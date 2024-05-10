Стала известна реакция Переса на уход Мбаппе из ПСЖ
Флорентино уверяет, что еще «будет время поговорить о трансферном рынке»
10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24.
Скорее всего, Мбаппе в летнее трансферное окно перейдет в мадридский «Реал».
Президент «сливочных» Флорентино Перес уже отреагировал на новость об уходе Килиана из «ПСЖ»:
«Мы сосредоточены на финале Лиги чемпионов 1 июня, и впереди еще игры Ла Лиги… будет время поговорить о [трансферном] рынке», – цитирует Переса DefensaCentral.
После перехода из «Монако» в 2018 году Мбаппе провел за «ПСЖ» 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов. Его контракт с парижанами заканчивается в конце июня 2024 года. Стороны не будут продлевать соглашение.
«Реал» 1 июня сыграет против «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/24. Королевский клуб в полуфинале выбил «Баварию» (2:2, 2:1), а «шмели» прошли «ПСЖ» (1:0, 1:0).
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