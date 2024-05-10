Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна реакция Переса на уход Мбаппе из ПСЖ
Испания
10 мая 2024, 22:25 |
1178
0

Стала известна реакция Переса на уход Мбаппе из ПСЖ

Флорентино уверяет, что еще «будет время поговорить о трансферном рынке»

10 мая 2024, 22:25 |
1178
0
Стала известна реакция Переса на уход Мбаппе из ПСЖ
Defensa Central. Килиан Мбаппе и Флорентино Перес

10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24.

Скорее всего, Мбаппе в летнее трансферное окно перейдет в мадридский «Реал».

Президент «сливочных» Флорентино Перес уже отреагировал на новость об уходе Килиана из «ПСЖ»:

«Мы сосредоточены на финале Лиги чемпионов 1 июня, и впереди еще игры Ла Лиги… будет время поговорить о [трансферном] рынке», – цитирует Переса DefensaCentral.

После перехода из «Монако» в 2018 году Мбаппе провел за «ПСЖ» 306 матчей, в которых забил 255 голов и отдал 108 ассистов. Его контракт с парижанами заканчивается в конце июня 2024 года. Стороны не будут продлевать соглашение.

«Реал» 1 июня сыграет против «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2023/24. Королевский клуб в полуфинале выбил «Баварию» (2:2, 2:1), а «шмели» прошли «ПСЖ» (1:0, 1:0).

По теме:
Динамо Киев попало в увлекательный рейтинг самых популярных команд мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
Холанд оценил слухи об уходе из Ман Сити и переходе в Реал
Флорентино Перес Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Футбол | 10 мая 2024, 07:23 2
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру

У Гарри 249 голов в топ-5 чемпионатах Европы, но ни одного командного трофея...

ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны
Футбол | 10 мая 2024, 22:11 0
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны

Виктор отдал голевой пас на Эрика Гарсию на старте поединка против Алавеса

«Довольно мощно». Шатерникова рассказала, помогает ли Ломаченко ВСУ
Бокс | 10.05.2024, 14:49
«Довольно мощно». Шатерникова рассказала, помогает ли Ломаченко ВСУ
«Довольно мощно». Шатерникова рассказала, помогает ли Ломаченко ВСУ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Футбол | 10.05.2024, 14:24
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Другие виды | 10.05.2024, 06:15
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 36
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Жеребьевка ЧМ по футзалу. Сборная Украины – во второй корзине
Жеребьевка ЧМ по футзалу. Сборная Украины – во второй корзине
08.05.2024, 18:25
Футзал
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
09.05.2024, 07:44 26
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем