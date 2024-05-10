Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер

По итогам полуфинальных матчей еврокубков, сыгранных в мид-уик, произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Греция увеличила свой отрыв от Украины, прибавив +0.600 за победу и бонусом (суммарно 31.125). В Лиге конференций Олимпиакос вышел в финал, дважды обыграв Астон Виллу (4:2 на выезде, 2:0 дома). В итоге Греция даже опередила Израиль (по доп. показателю) и вышла на 16-е место. Если Олимпиакос выиграет финал в основное или дополнительное время (но не по пенальти), то Греция опередит Данию в борьбе за 15-е место, что позволить выставить через один сезон две команды в Лигу чемпионов.

В борьбе за 2-е место рейтинга Италия окончательно (математически на конец сезона) обошла Испанию. Итальянцы финишируют в топ-2 впервые с 2006 года. Испанцы не попадут в топ-2 в первый раз с 1998 года. Такое вот серьезное историческое изменение в этом сезоне.

Очень интересным является вопрос перераспределения путевок в Лигу чемпионов 2024/25. Правила УЕФА гласят:

Если обладатель титула Лиги чемпионов также квалифицируется по стандартному распределению мест в своей национальной лиге (до предоставления дополнительных мест двум ассоциациям с самым высоким рейтингом), то в основной раунд ЛЧ войдет клуб (только из Пути чемпионов) с самым высоким клубным коэффициентом. Если обладатель титула Лиги Европы также квалифицируется по стандартному распределению мест в своей национальной лиге (до получения дополнительных мест, предоставленных двум ассоциациям с самым высоким рейтингом), то клуб (из Пути чемпионов или Пути представителей лиг) с самым высоким клубным коэффициентом войдет в основной раунд ЛЧ. Однако за исключением клубов, занявших второе место в ассоциациях с 11–15 местом в рейтинге, поскольку в квалификации у них есть своя команда с более высоким рейтингом.

Для прямой квалификации в основу ЛЧ Шахтеру нужно выиграть УПЛ 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате место в зоне попадания в ЛЧ. Если Боруссия Д выиграет финал Лиги чемпионов у Реала и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге (причем расширение квоты Бундеслиги до 5 команд на это не влияет, так как права обладателя трофея приоритетнее), то Шахтеру (если выиграет УПЛ) придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Таким образом, Шахтеру, помимо своей победы в УПЛ, нужен проигрыш Боруссии Д от Реала в финале ЛЧ или же финиш шмелей в топ-4 в Бундеслиге (что маловероятно). Иначе горнякам придется пройти один раунд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.

Киевское Динамо в случае победы в УПЛ точно будет стартовать с Q4, поскольку клубный рейтинг киевлян не дает таких привилегий, которые могут получить горняки. Вице-чемпион Украины (Динамо или Шахтер) будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации ЛЧ. Для выхода в основу надо будет обыграть трех соперников. Первыми оппонентами в Q2 для Динамо могут стать Партизан (Сербия) или Серветт (Швейцария), а у Q3 будет труднее – Рейнджерс (Шотландия), Славия Прага (Чехия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция).

Интересно, что Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным, финишировав второй в чемпионате Португалии, может напрямую попасть в основу Лиги чемпионов (а не в Q3, как до перераспределения путевок). Это произойдет, если немецкий Байер выиграет финал Лиги Европы у итальянской Аталанты (или же если команда из Бергамо войдет в топ-4 в Серии A, что под вопросом). В таком случае место обладателя трофея ЛЕ останется вакантным, и благодаря высокому рейтингу среди команд по Пути нечемпионов Бенфика займет вакантное место в основном раунде ЛЧ.

То есть, Бенфике надо болеть за Байер против Аталанты в финале Лиги Европы или же, в противном случае, за вхождение Аталанты в топ-4 Серии A.

Интересно, что Германия и Италия, получившие бонусные места за высокий рейтинг в сезоне, могут быть представлены 6 клубами в Лиге чемпионов 2023/24, если Боруссия Д и Аталанта соответственно выиграют финалы еврокубков и финишируют ниже топ-4 в национальном чемпионате.

Еще из интересного: испанская Барселона (91.000) попадет в 1-ю корзину посева ЛЧ (определяется по клубному рейтингу), только если Байер (90.000) проиграет финал Лиги Европы до пенальти. В противном случае именно Байер будет в 1-й корзине, а в Барселона – во второй, где эксперты-аналитики ожидают увидеть и Шахтер.

Финальные пары еврокубков 2023/24

🔹 Лига чемпионов. 1 июня, Лондон. Боруссия Дортмунд (Германия) – Реал (Испания)

🔹 Лига Европы. 22 мая. Дублин. Аталанта (Италия) – Байер (Германия)

🔹 Лига конференций. 29 мая. Афины. Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Представительство в еврокубках

Шахтер болеет за Реал. Замена в основе ЛЧ для вакансии победителя ЛЧ

Бенфика болеет за Байер. Замена в основе ЛЧ для вакансии победителя ЛЕ

Прогнозный посев в Лиге чемпионов (корзины 1 и 2)

Потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Финальная стадия Лиги чемпионов

Финальная стадия Лиги Европы

Финальная стадия Лиги конференций