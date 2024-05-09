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Лига чемпионов
09 мая 2024, 08:35 | Обновлено 09 мая 2024, 08:37
2208
0

Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24

1 июня на Уэмбли в Лондоне «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Реала» Мадрид

09 мая 2024, 08:35 | Обновлено 09 мая 2024, 08:37
2208
0
Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24, в котором между собой сыграют команды «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

В полуфинальном противостоянии подопечные Эдина Терзича выбили «ПСЖ» (1:0, 1:0), а Карло Анчелотти и компания обыграли «Баварию» (2:2, 2:1).

Букмекерские конторы уже выставили котировки на финал ЛЧ. Фаворитом является королевский клуб. На победу «сливочных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, а на титул (результат встречи по истечению 120 минут / серии пенальти) – 1.28.

Шансы «Боруссии» Д расцениваются куда ниже: 5.20 и 3.62 соответственно.

После финального матча главного еврокубкового клубного турнира лидер «шмелей» Марко Ройс покинет коллектив в качестве свободного агента.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин впервые вышел в финал ЛЧ в качестве основного голкипера команды.

Основные котировки на финал Лиги чемпионов: Боруссия Д – Реал

  • Победа Боруссии в основное время – 5.20
  • Ничья – 4.12
  • Победа Реала в основное время – 1.59
  • Титул Боруссии Д – 3.62
  • Титул Реала – 1.28

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Реал Мадрид Марко Ройс Андрей Лунин Боруссия Дортмунд Лига чемпионов азарт котировки букмекеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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