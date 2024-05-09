Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24

1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24, в котором между собой сыграют команды «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

В полуфинальном противостоянии подопечные Эдина Терзича выбили «ПСЖ» (1:0, 1:0), а Карло Анчелотти и компания обыграли «Баварию» (2:2, 2:1).

Букмекерские конторы уже выставили котировки на финал ЛЧ. Фаворитом является королевский клуб. На победу «сливочных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, а на титул (результат встречи по истечению 120 минут / серии пенальти) – 1.28.

Шансы «Боруссии» Д расцениваются куда ниже: 5.20 и 3.62 соответственно.

После финального матча главного еврокубкового клубного турнира лидер «шмелей» Марко Ройс покинет коллектив в качестве свободного агента.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин впервые вышел в финал ЛЧ в качестве основного голкипера команды.

Основные котировки на финал Лиги чемпионов: Боруссия Д – Реал