Красивый уход Ройса или титул Лунина? Известен фаворит финала ЛЧ 2023/24
1 июня на Уэмбли в Лондоне «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Реала» Мадрид
1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24, в котором между собой сыграют команды «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
В полуфинальном противостоянии подопечные Эдина Терзича выбили «ПСЖ» (1:0, 1:0), а Карло Анчелотти и компания обыграли «Баварию» (2:2, 2:1).
Букмекерские конторы уже выставили котировки на финал ЛЧ. Фаворитом является королевский клуб. На победу «сливочных» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.59, а на титул (результат встречи по истечению 120 минут / серии пенальти) – 1.28.
Шансы «Боруссии» Д расцениваются куда ниже: 5.20 и 3.62 соответственно.
После финального матча главного еврокубкового клубного турнира лидер «шмелей» Марко Ройс покинет коллектив в качестве свободного агента.
Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин впервые вышел в финал ЛЧ в качестве основного голкипера команды.
Основные котировки на финал Лиги чемпионов: Боруссия Д – Реал
- Победа Боруссии в основное время – 5.20
- Ничья – 4.12
- Победа Реала в основное время – 1.59
- Титул Боруссии Д – 3.62
- Титул Реала – 1.28
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мудрик и Зинченко попали в рейтинг от GiveMeSport
Украинский защитник может перейти в «Баварию»