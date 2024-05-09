Матч сезона. Как Реал Мадрид играл с Боруссией Дортмунд? История встреч

8 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба [первый поединок – 2:2]

В финале главного еврокубкового клубного турнира «сливочные» сыграют против «Боруссии» Дортмунд. «Шмели» в своем полуфинальном противостоянии выбили «ПСЖ» (1:0, 1:0).

Это будет 15-й очный поединок коллективов. За 14 предыдущих матчей «Реал» одержал 6 побед, «Боруссия» Д выиграла трижды. Пять раз команды сыграли вничью. Немецкому клубу удалось забить 19 голов, а столичный гранд Испании отличился 24 раза.

«Боруссия» Д поборется за свой второй трофей Лиги чемпионов, а «Реал» – за 15-й. Поединок пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В последний раз команды пересекались в ЛЧ 2016/17 на групповом этапе турнира. Тогда обе встречи выиграл «Реал» (3:1, 3:2).

Отметим, что в составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Для него это первый финальный поединок ЛЧ в карьере в качестве стартового голкипера.