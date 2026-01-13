Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимнего межсезонья
Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги.
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.
ОБНОВЛЯЕТСЯ
|
Пришли или могут прийти
|
Команда
|
Ушли или могут уйти
|
Полузащитники:
Александр Пейкришвили (Динамо Тбилиси, возвращение из аренды)
Нападающие:
Владислав Герич (Черноморец, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Василий Буртник (Нива Тернополь, завершение аренды)
|
|
|
Защитники:
Тео Ндика (без клуба)
Полузащитники:
Артем Козак (без клуба)
|
Полузащитники:
Иван Лосенко (Кудровка, возвращение из аренды)
Майкон (Коринтианс, возвращение из аренды
Нападающие:
Проспер Оба (ЛНЗ, 4.5 млн. евро)
|
|
Полузащитники:
Иван Лосенко (Клуб де фут Монреаль, аренда)
Майкон (Атлетико Минейро, свободный агент)
Дмитрий Топалов (без клуба)
|
Полузащитники:
Маттео Аморозо (Зимбру, возвращение из аренды)
Нападающие:
Глейкер Мендоса (Ангостура, 550 тыс. евро)
|
|
Защитники:
Рафаэль Бандейра (Чхонджу, свободный агент)
Полузащитники:
Маттео Аморозо (Зимбру, 100 тыс. евро)
Майкен Гонсалес (Депортиво Ла Гуайра, завершение аренды)
Егор Твердохлеб (ЛНЗ, 1.5 млн. евро)
Артур Никитиш (ЛНЗ, 500 тыс. евро)
Нападающие:
Глейкер Мендоса (Ангостура, завершение аренды)
|
Полузащитники:
Илир Красничи (Колос, 1 млн. евро)
Линдон Эмерллаху (ЧФР Клуж, 1.5 млн. евро)
Нападающие:
Игорь Краснопир (Карпаты, 1.2 млн. евро)
Луифер Эрнандес (Черноморец, возвращение из аренды)
|
|
Нападающие:
Луифер Эрнандес (Кукута Депортиво, аренда)
|
Защитники:
Виталий Холод (Рух, 700 тыс. евро)
Ростислав Лях (Рух, 300 тыс. евро)
Нападающие:
Стенио Толедо (Америка Минейро, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Павел Полегенько (без клуба)
Полузащитники:
Патрисио Танда (Расинг Авельянеда, завершение аренды)
Нападающие:
Игорь Краснопир (Полесье, 1.2 млн евро)
|
Полузащитники:
Таллес Бренер (Касима Антлерс, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Виталий Холод (Карпаты, 700 тыс. евро)
Ростислав Лях (Карпаты, 300 тыс. евро)
|
Полузащитники:
Тимур Кораблин (Ворскла, возвращение из аренды)
Нападающие:
Верлей Баррера (Альянса Панама, аренда)
Андрей Маткевич (Динамо, аренда)
|
|
|
Защитники:
Назар Балаба (ЮКСА, возвращение из ареды)
Нападающие:
Марко Мрвальевич (Мура, возвращение из аренды)
|
|
Защитники:
Назар Балаба (без клуба)
Полузащитники:
Валерий Кучеров (без клуба)
Нападающие:
Марко Мрвальевич (без клуба)
Ростислав Тарануха (без клуба)
|
Полузащитники:
Егор Твердохлеб (Кривбасс, 1.5 млн. евро)
Артур Никитиш (Кривбасс, 500 тыс. евро)
Адам Якубу (Тренчин, 1 млн. євро)
|
|
Защитники:
Ярослав Кисиль (Кудровка, аренда)
Полузашитники:
Артур Авагимян (без клуба)
Нападающие:
Проспер Оба (Шахтер, 4.5 млн. евро)
|
Защитники:
Егор Поправка (ЮКСА, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Олег Ильин (Оболонь, возвращение из аренды)
|
|
Полузащитники:
Олег Ильин (без клуба)
Нападающие:
Матиас Оевуси (Раджа, 300 тыс. евро)
Максим Третьяков (без клуба)
|
|
|
Защитники:
Евгений Опанасенко (без клуба)
Полузащитники:
Святослав Шаповалов (без клуба)
Нападающие:
|
Вратари:
Никита Федотов (свободный агент)
|
Эпицентр
|
Вратари:
Полузащитники:
Нападающие:
|
Полузащитники:
Роман Волохатый (Ингулец, 50 тыс. долларов)
|
|
Вратари:
Виталий Чеботарев (без клуба)
Защитники:
Василий Курко (без клуба)
Евгений Пасич (Металлист 1925, завершение аренды)
Полузащитники:
Олег Ильин (Колос, завершение аренды)
|
Защитники:
Евгений Пасич (Оболонь, возвращение из аренды)
Полузащитники:
Николас Аревало (Миллионариос)
Нападающие:
Себастьян Кастильо (Депортиво Ла Гуайра, аренда)
|
|
Защитники:
Максим Имереков (без клуба)
|
Вратари:
Илья Караващенко (Лесное, возвращение из аренды)
Защитники:
Ярослав Кисиль (ЛНЗ, аренда)
Полузащитники:
Александр Беляев (свободный агент)
|
|
Полузащитники:
Кирилл Матвеев (без клуба)
Иван Лосенко (Кудровка, завершение аренды)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гамбург и Байер в ближайшее время друг с другом не сыграют
У Юргена есть определенные условия