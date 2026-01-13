Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 21:20 |
701
0

Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимнего межсезонья

Трансферная зима 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Коллаж Sport.ua

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги.

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Полузащитники:

Александр Пейкришвили (Динамо Тбилиси, возвращение из аренды)

Нападающие:

Владислав Герич (Черноморец, возвращение из аренды)


Динамо

Защитники:

Василий Буртник (Нива Тернополь, завершение аренды)


Александрия

Защитники:

Тео Ндика (без клуба)

Полузащитники:

Артем Козак (без клуба)

Полузащитники:

Иван Лосенко (Кудровка, возвращение из аренды)

Майкон (Коринтианс, возвращение из аренды

Нападающие:

Проспер Оба (ЛНЗ, 4.5 млн. евро)


Шахтер

Полузащитники:

Иван Лосенко (Клуб де фут Монреаль, аренда)

Майкон (Атлетико Минейро, свободный агент)

Дмитрий Топалов (без клуба)

Полузащитники:

Маттео Аморозо (Зимбру, возвращение из аренды)

Нападающие:

Глейкер Мендоса (Ангостура, 550 тыс. евро)


Кривбасс

Защитники:

Рафаэль Бандейра (Чхонджу, свободный агент)

Полузащитники:

Маттео Аморозо (Зимбру, 100 тыс. евро)

Майкен Гонсалес (Депортиво Ла Гуайра, завершение аренды)

Егор Твердохлеб (ЛНЗ, 1.5 млн. евро)

Артур Никитиш (ЛНЗ, 500 тыс. евро)

Нападающие:

Глейкер Мендоса (Ангостура, завершение аренды)

Полузащитники:

Илир Красничи (Колос, 1 млн. евро)

Линдон Эмерллаху (ЧФР Клуж, 1.5 млн. евро)

Нападающие:

Игорь Краснопир (Карпаты, 1.2 млн. евро)

Луифер Эрнандес (Черноморец, возвращение из аренды)

Полесье Житомир
Полесье

Нападающие:

Луифер Эрнандес (Кукута Депортиво, аренда)

Защитники:

Виталий Холод (Рух, 700 тыс. евро)

Ростислав Лях (Рух, 300 тыс. евро)

Нападающие:

Стенио Толедо (Америка Минейро, возвращение из аренды)


Карпаты

Защитники:

Павел Полегенько (без клуба)

Полузащитники:

Патрисио Танда (Расинг Авельянеда, завершение аренды)

Нападающие:

Игорь Краснопир (Полесье, 1.2 млн евро)

Полузащитники:

Таллес Бренер (Касима Антлерс, возвращение из аренды)


Рух

Защитники:

Виталий Холод (Карпаты, 700 тыс. евро)

Ростислав Лях (Карпаты, 300 тыс. евро)

Полузащитники:

Тимур Кораблин (Ворскла, возвращение из аренды)

Нападающие:

Верлей Баррера (Альянса Панама, аренда)

Андрей Маткевич (Динамо, аренда)


Заря

Защитники:

Назар Балаба (ЮКСА, возвращение из ареды)

Нападающие:

Марко Мрвальевич (Мура, возвращение из аренды)


Верес

Защитники:

Назар Балаба (без клуба)

Полузащитники:

Валерий Кучеров (без клуба)

Нападающие:

Марко Мрвальевич (без клуба)

Ростислав Тарануха (без клуба)

Полузащитники:

Егор Твердохлеб (Кривбасс, 1.5 млн. евро)

Артур Никитиш (Кривбасс, 500 тыс. евро)

Адам Якубу (Тренчин, 1 млн. євро)


ЛНЗ

Защитники:

Ярослав Кисиль (Кудровка, аренда)

Полузашитники:

Артур Авагимян (без клуба)

Нападающие:

Проспер Оба (Шахтер, 4.5 млн. евро)

Защитники:

Егор Поправка (ЮКСА, возвращение из аренды)

Полузащитники:

Олег Ильин (Оболонь, возвращение из аренды)


Колос

Полузащитники:

Олег Ильин (без клуба)

Нападающие:

Матиас Оевуси (Раджа, 300 тыс. евро)

Максим Третьяков (без клуба)

СК Полтава
Полтава

Защитники:

Евгений Опанасенко (без клуба)

Илья Ходуля (без клуба)

Полузащитники:

Артем Онищенко (без клуба)

Святослав Шаповалов (без клуба)

Алексей Хахлев (без клуба)

Нападающие:

Евгений Стрельцов (без клуба)

Вратари:

Никита Федотов (свободный агент)

Эпицентр Каменец-Подольский

Эпицентр

Вратари:

Глеб Бушняк

Полузащитники:

Захар Хамелюк

Андрей Ляшенко

Нападающие:

Денис Янаков

Полузащитники:

Роман Волохатый (Ингулец, 50 тыс. долларов)


Оболонь

Вратари:

Виталий Чеботарев (без клуба)

Защитники:

Василий Курко (без клуба)

Евгений Пасич (Металлист 1925, завершение аренды)

Полузащитники:

Олег Ильин (Колос, завершение аренды)

Защитники:

Евгений Пасич (Оболонь, возвращение из аренды)

Полузащитники:

Николас Аревало (Миллионариос)

Нападающие:

Себастьян Кастильо (Депортиво Ла Гуайра, аренда)

Металлист 1925 Харьков
Металлист 1925

Защитники:

Максим Имереков (без клуба)

Вратари:

Илья Караващенко (Лесное, возвращение из аренды)

Защитники:

Ярослав Кисиль (ЛНЗ, аренда)

Полузащитники:

Александр Беляев (свободный агент)

ФК Кудривкa
Кудровка

Полузащитники:

Кирилл Матвеев (без клуба)

Иван Лосенко (Кудровка, завершение аренды)
Динамо Киев трансферы Полтава чемпионат Украины по футболу статьи Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно таблица трансферов Александрия Украинская Премьер-лига эксклюзив Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции трансферы УПЛ Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
