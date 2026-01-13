Италия13 января 2026, 21:38 | Обновлено 13 января 2026, 21:44
419
1
Где Довбик? Стартовые составы на матч между Ромой и Торино в Кубке
13 января в 22:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Италии
13 января 2026, 21:38 | Обновлено 13 января 2026, 21:44
419
13 января в 22:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Италии.
Рома принимает Торино на домашнем Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд назвали стартовые составы на матч.
Украинский форвард волков Артем Довбик остался вне заявки на игру из-за травмы паха.
Стартовые составы на матч меду Ромой и Торино
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 12 января 2026, 22:10 0
«Трапани Шарк» вслед за Лигой чемпионов прекратит выступления и в Серии А
Футбол | 13 января 2026, 17:28 26
Два игрока переведены в юношеский состав
Футбол | 13.01.2026, 21:24
Теннис | 13.01.2026, 04:27
Бокс | 13.01.2026, 17:21
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
"Де Довбик?" Що, втік чи шо!?
Популярные новости
12.01.2026, 04:30 2
12.01.2026, 20:54 1
12.01.2026, 19:27 9
12.01.2026, 23:23
13.01.2026, 07:45 6
12.01.2026, 07:45 2
12.01.2026, 00:25 2
12.01.2026, 14:06 18