Италия
13 января 2026, 21:38 | Обновлено 13 января 2026, 21:44
Где Довбик? Стартовые составы на матч между Ромой и Торино в Кубке

13 января в 22:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в 22:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Италии.

Рома принимает Торино на домашнем Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд назвали стартовые составы на матч.

Украинский форвард волков Артем Довбик остался вне заявки на игру из-за травмы паха.

Стартовые составы на матч меду Ромой и Торино

Рома Рим Кубок Италии по футболу Торино Артем Довбик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
