Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 09:17
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Рафаэль Бандейра покинул расположение криворожского Кривбасса

ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Криворожский Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с португальским легионером клуба Рафаэлем Бандейрой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит Рафаэля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта с согласия сторон. Португалец получил статус свободного агента.

Португальский защитник стал игроком «Кривбасса» в ноябре 2023 года. За это время провел в красно-белой футболке 35 матчей, забил 1 гол.В сезоне 20232024 Бандейра стал бронзовым призером УПЛ в составе криворожской команды.

Рафаэль Бандейра расторжение контракта Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
