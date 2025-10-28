ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером

Криворожский Кривбасс официально объявил о прекращении сотрудничества с португальским легионером клуба Рафаэлем Бандейрой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кривбасс» благодарит Рафаэля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист договорились о расторжении контракта с согласия сторон. Португалец получил статус свободного агента.

Португальский защитник стал игроком «Кривбасса» в ноябре 2023 года. За это время провел в красно-белой футболке 35 матчей, забил 1 гол.В сезоне 20232024 Бандейра стал бронзовым призером УПЛ в составе криворожской команды.