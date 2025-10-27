Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс выкупит контракт лидера. И поставит клаусулу для Шахтера и Динамо
27 октября 2025, 18:59 | Обновлено 27 октября 2025, 19:22
Кривбасс ждет предложений по Мендосе

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб УПЛ Кривбасс планирует выкупить контракт хавбека Глейкера Мендосы, который выступает на правах аренды.

При этом ранее был момент, когда венесуэлец весной покинул Кривой Рог после обстрела россии, но клубу удалось с ним договориться и вернуть в команду.

Сообщается, что Кривбасс намерен прописать две клаусулы в контракте своего лидера – для украинских клубов (по сути, Шахтера и Динамо) на уровне 5 миллионов долларов и для зарубежных – 3 миллиона долларов.

В нынешнем сезоне 23-летний Мендоса забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Ранее была информация о том, что выкуп контракта обойдется клубу в 500 тысяч долларов.

Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
Перець
Нах він треба Динамо в нас є Бленуце 
Andromed
ну я сумніваюсь що хтось дасть такі гроші за нього
etorfine
Якщо кривим хтось з наших запропонує 3 млн за нього, ця клаусула піде в одне місце... Звичайно неофіційно)
zzg77
А чого для своїх дорожче???
