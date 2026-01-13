ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан до завершения нынешней кампании.

Каррик уже работал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в 2021-м, когда победил «Арсенал» (3:2), «Вильярреал» (2:0) и сыграл вничью с «Челси» (1:1).

Как игрок Каррик провел 316 матчей в составе «красных дьяволов» и с ними 5 раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально уволил Рубена Аморима.