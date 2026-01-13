Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Англия
13 января 2026, 21:24 | Обновлено 13 января 2026, 22:13
2458
2

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Майкл Каррик получил контракт до завершения сезона

13 января 2026, 21:24 | Обновлено 13 января 2026, 22:13
2458
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ФК Манчестер Юнайтед. Майкл Каррик

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан до завершения нынешней кампании.

Каррик уже работал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в 2021-м, когда победил «Арсенал» (3:2), «Вильярреал» (2:0) и сыграл вничью с «Челси» (1:1).

Как игрок Каррик провел 316 матчей в составе «красных дьяволов» и с ними 5 раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 32 очка в 21 матче чемпионата Англии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально уволил Рубена Аморима.

По теме:
Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт
Капитан хочет покинуть гранд АПЛ. Он устал от ситуации в клубе
Козловский нашел новую работу для Лупашко. И это не шутка
Манчестер Юнайтед Майкл Каррик чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13 января 2026, 07:45 6
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12 января 2026, 23:23 0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде

11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

Неуверенность или кризис роста. Что не так с контрактами в Полесье
Футбол | 13.01.2026, 14:23
Неуверенность или кризис роста. Что не так с контрактами в Полесье
Неуверенность или кризис роста. Что не так с контрактами в Полесье
Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала
Футбол | 12.01.2026, 22:25
Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала
Сыграл 2 матча. Лунин публично обратился к Алонсо после увольнения из Реала
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 13.01.2026, 21:19
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Очередной карлик на час
Ответить
+1
Стюард #11
Michael Carrick is back 🤝
Радості скіки, страшне)) 
Ответить
0
Популярные новости
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30 1
Футбол
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 17
Теннис
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем