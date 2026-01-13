Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Козловский нашел новую работу для Лупашко. И это не шутка
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 20:22 |
Козловский нашел новую работу для Лупашко. И это не шутка

Бывшего тренера «Карпат» рассматривает женская команда «Руха»

ФК Рух. Григорий Козловский

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский сделал неожиданное заявление о будущем экс-наставника «Карпат» Владислава Лупашко. Бизнесмен прокомментировал пост Виктора Вацко в соцсетях, поделившись своим «инсайдом».

«Виктор, хочу поделиться инсайдом, что «Рух» Львов рассматривает кандидатуру Лупашко на пост главного тренера женской команды! И это не шутка!», – написал основатель клуба.

Напомним, Лупашко недавно был уволен из «Карпат», а «львы» на его место официально назначили тренера из Испании Франсиско Фернандеса.

Владислав Лупашко Григорий Козловский Рух Львов Карпаты Львов назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
