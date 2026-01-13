Козловский нашел новую работу для Лупашко. И это не шутка
Бывшего тренера «Карпат» рассматривает женская команда «Руха»
Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский сделал неожиданное заявление о будущем экс-наставника «Карпат» Владислава Лупашко. Бизнесмен прокомментировал пост Виктора Вацко в соцсетях, поделившись своим «инсайдом».
«Виктор, хочу поделиться инсайдом, что «Рух» Львов рассматривает кандидатуру Лупашко на пост главного тренера женской команды! И это не шутка!», – написал основатель клуба.
Напомним, Лупашко недавно был уволен из «Карпат», а «львы» на его место официально назначили тренера из Испании Франсиско Фернандеса.
