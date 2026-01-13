Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Депортиво Ла-Корунья
13.01.2026 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Кубок Испании
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании

Поединок состоится 13 января в 22:00 по Киеву

Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

13 января на Риасоре пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Депортиво встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Депортиво

Команда была одним из лидеров испанского футбола на стыке веков. Тогда она выигрывала Примеру и неплохо смотрелась в Лиге чемпионов. Но потом постепенно футболисты докатились до третьего дивизиона страны. Вернуться получилось хотя бы в Сегунду только в 2024-м году. Для начала там статусный новичок взял в прошлом сезоне тринадцать побед и 53 очка в 42 матчах, по дополнительным показателям заняв достаточно высокое пятнадцатое место.

Сейчас клуб из Ла-Коруньи явно в основном поглощен борьбой за шансы вернуться в Примеру. Они сейчас явно упали, ведь, бодро стартовав, в декабре проигрывали трижды кряду, а в этом месяце, после паузы, ограничились только ничьими с Кадисом и Лас-Пальмасом. Впрочем, на этом отрезке как раз получилось выбить Мальорку в кубке - но есть ли смысл там тратить силы дальше?

Атлетико

Клуб по праву относится к тройке лидеров сейчас в Примере. Но именно что третьим, явно отставая и от Реала, и от Барселоны. А в позапрошлом сезоне даже уступили привычное место Жироне. Впрочем, потом вернувшись в 2024/2025 в привычную нишу.

Кажется, сейчас ничего принципиально не изменится. Подопечные Диего Симеоне неплохи в Лиге чемпионов, где вряд ли будут проблемы с выходом в плей-офф. Но при этом на внутренней арене главная борьба будет не за титул в Примере, а за то, чтобы как-то обогнать неожиданно уверенно играющий Вильярреал. Ну, а в Суперкубке в первом же поединке уступили Реалу 1:2, упустив неплохой шанс взять титул хотя бы тут.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы сыграли в 2018-м году. Тогда столичный клуб взял уже шестую победу в восьми крайних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что даже фактор поля как-то поможет представителю Сегунды. Симеоне только что проиграл, в Суперкубке, и в качестве реабилитации тут выиграет с форой -1 гол (коэффициент 1,63 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Депортиво Ла-Корунья
13 января 2026 -
22:00
Атлетико Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
