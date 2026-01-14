Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор
Кубок Испании
Депортиво Ла-Корунья
13.01.2026 22:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
14 января 2026, 02:36 | Обновлено 14 января 2026, 02:45
9
0

Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, одержав минимальную победу над «Депортиво» Ла-Корунья.

Поединок 1/8 финала на «Риасоре» завершился со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий эпизод произошел на 61-й минуте.

Антуан Гризманн точно в девятку забил со штрафного и принес своей команде победу.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Депортиво Ля-Корунья – Атлетико Мадрид – 0:1

Голы: Антуан Гризманн, 61

Видео гола и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
Атлетико Мадрид Депортиво Ла-Корунья Кубок Испании по футболу Антуан Гризманн видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
