Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, одержав минимальную победу над «Депортиво» Ла-Корунья.

Поединок 1/8 финала на «Риасоре» завершился со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Решающий эпизод произошел на 61-й минуте.

Антуан Гризманн точно в девятку забил со штрафного и принес своей команде победу.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Депортиво Ля-Корунья – Атлетико Мадрид – 0:1

Голы: Антуан Гризманн, 61

