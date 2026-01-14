Депортиво – Атлетико – 0:1. Супергол Гризманна в Кубке. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, одержав минимальную победу над «Депортиво» Ла-Корунья.
Поединок 1/8 финала на «Риасоре» завершился со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.
Решающий эпизод произошел на 61-й минуте.
Антуан Гризманн точно в девятку забил со штрафного и принес своей команде победу.
Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026
Депортиво Ля-Корунья – Атлетико Мадрид – 0:1
Голы: Антуан Гризманн, 61
Видео гола и обзор матча
События матча
