Забил Гризманн. Атлетико минимально обыграл Депортиво в Кубке Испании

Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, одержав минимальную победу над «Депортиво» в Ла-Коруньи.

Поединок 1/8 финала на «Риассоре» завершился со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Решающий эпизод произошел на 61-й минуте, когда Антуан Гризманн точно завершил атаку мадридцев и принес своей команде победу.

Депортиво пытался отыграться, но не смог воспользоваться своими моментами.

Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026

Депортиво Ля-Корунья – Атлетико Мадрид – 0:1

Голы: Гризманн, 61

