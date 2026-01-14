13.01.2026 22:00 – FT 0 : 1
Испания14 января 2026, 00:29 | Обновлено 14 января 2026, 00:42
45
0
Забил Гризманн. Атлетико минимально обыграл Депортиво в Кубке Испании
Команда из Мадрида вышла в четвертьфинал Копа дель Рей
14 января 2026, 00:29 | Обновлено 14 января 2026, 00:42
45
0
Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, одержав минимальную победу над «Депортиво» в Ла-Коруньи.
Поединок 1/8 финала на «Риассоре» завершился со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.
Решающий эпизод произошел на 61-й минуте, когда Антуан Гризманн точно завершил атаку мадридцев и принес своей команде победу.
Депортиво пытался отыграться, но не смог воспользоваться своими моментами.
Кубок Испании. 1/8 финала, 13 января 2026
Депортиво Ля-Корунья – Атлетико Мадрид – 0:1
Голы: Гризманн, 61
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 января 2026, 19:04 6
Дребит подал на гражданство Чехии
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Теннис | 13.01.2026, 04:27
Футбол | 13.01.2026, 16:48
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 00:10 1
12.01.2026, 19:27 9
12.01.2026, 14:06 18
12.01.2026, 07:45 2
12.01.2026, 04:30 2
13.01.2026, 07:45 6
12.01.2026, 23:23
13.01.2026, 05:22 2