  4. БЕЛЛИНГЕМ: «Что это за дерьмо? Сочувствую тем, кто верит этим клоунам»
Испания
13 января 2026, 22:11 |
2641
3

Полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал слухи о «сливе» Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в своем собственном приложении отреагировал на слухи о том, что он был одним из тех, кто не верил в уже уволенного главного тренера команды Хаби Алонсо:

«До сих пор я игнорировал много таких вещей, всегда надеясь, что правда со временем выйдет на свет. Но честно говоря... Что за дерьмо? Мне искренне жаль людей, которые верят в каждое слово этих клоунов и их «источников».

Не верьте всему, что читаете. Время от времени этих людей нужно привлекать к ответственности за распространение такой вредной дезинформации ради просмотров и усиления споров».

Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Джуд Беллингем
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Falko
"Що за лайно? Мені щиро шкода людей, які вірять у кожне слово цих клоунів та їхніх «джерел».
Не вірте всьому, що читаєте. Час від часу цих людей потрібно притягувати до відповідальності за поширення такої шкідливої ​​дезінформації заради переглядів і посилення суперечок»."
.
Прикріпити цитату Белінгема на головній Sport.ua. Навічно.
.
Дмитре Вус, ви готові це зробити? Чи, принаймні, запропонувати? )
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
