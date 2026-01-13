БЕЛЛИНГЕМ: «Что это за дерьмо? Сочувствую тем, кто верит этим клоунам»
Полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал слухи о «сливе» Хаби Алонсо
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в своем собственном приложении отреагировал на слухи о том, что он был одним из тех, кто не верил в уже уволенного главного тренера команды Хаби Алонсо:
«До сих пор я игнорировал много таких вещей, всегда надеясь, что правда со временем выйдет на свет. Но честно говоря... Что за дерьмо? Мне искренне жаль людей, которые верят в каждое слово этих клоунов и их «источников».
Не верьте всему, что читаете. Время от времени этих людей нужно привлекать к ответственности за распространение такой вредной дезинформации ради просмотров и усиления споров».
