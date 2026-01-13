Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро представил Майкона
Бразилия
13 января 2026, 21:44 |
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро представил Майкона

Бразильский хавбек перебрался на родину из «Шахтера»

13 января 2026, 21:44 |
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро представил Майкона
Атлетико Минейро. Майкон

«Атлетико Минейро» представил бразильского полузащитника Майкона.

28-летний футболист перебрался в чемпионат Бразилии из донецкого «Шахтера». Соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2027 года. С 2022 года Майкон выступал в аренде за «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

Ранее Майкон рассказал о трансфере из Шахтера в «Атлетико Минейро».

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтер-TV оголила грудь и показала красоту
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о трансфере легионера
Ман Сити, Вест Хэм, Пэлас. Клубы АПЛ – в лидерах по расходам зимой
трансферы Майкон де Андраде Барберан Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Атлетико Минейро
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13 января 2026, 17:43 5
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины

Тарас Михавко продлил соглашение с киевлянами

«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
Бокс | 13 января 2026, 17:21 6
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию

Однако интересен ли Усику Кабайел?

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
Баскетбол | 12.01.2026, 22:10
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Участника Лиги чемпионов исключили из чемпионата Италии
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 13.01.2026, 21:11
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 21
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 6
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем