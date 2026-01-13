ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро представил Майкона
Бразильский хавбек перебрался на родину из «Шахтера»
«Атлетико Минейро» представил бразильского полузащитника Майкона.
28-летний футболист перебрался в чемпионат Бразилии из донецкого «Шахтера». Соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2027 года. С 2022 года Майкон выступал в аренде за «Коринтианс».
В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.
Ранее Майкон рассказал о трансфере из Шахтера в «Атлетико Минейро».
𝑫𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝒏𝒐𝒗𝒂, 𝑴𝒂𝒚𝒄𝒐𝒏! 💪🏼— Atlético (@Atletico) January 13, 2026
Com passagens por Corinthians e Shakhtar Donetsk, o meio-campista de 28 anos é reforço Alvinegro para a temporada 2026!
O jogador assinou vínculo válido por três temporadas! 📝
Seja bem-vindo! Aqui é Galo! 🐔 pic.twitter.com/8tzrHKqmY3
