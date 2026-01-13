ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро представил Майкона

«Атлетико Минейро» представил бразильского полузащитника Майкона.

28-летний футболист перебрался в чемпионат Бразилии из донецкого «Шахтера». Соглашение между сторонами рассчитано до 31 декабря 2027 года. С 2022 года Майкон выступал в аренде за «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

