Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 января 2026, 22:12 | Обновлено 13 января 2026, 22:19
Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

13 января 2026, 22:12 | Обновлено 13 января 2026, 22:19
Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Манчестер Сити видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
