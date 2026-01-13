Англия13 января 2026, 22:12 | Обновлено 13 января 2026, 22:19
142
0
Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги
13 января 2026, 22:12 | Обновлено 13 января 2026, 22:19
142
0
13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 21:19 0
Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды
Футбол | 13 января 2026, 17:28 26
Два игрока переведены в юношеский состав
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Другие виды | 13.01.2026, 13:55
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 20:05
12.01.2026, 08:08 7
12.01.2026, 08:00 22
13.01.2026, 06:42 1
12.01.2026, 23:23
12.01.2026, 19:27 9
12.01.2026, 04:30 2
11.01.2026, 23:08 25