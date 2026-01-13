Экс-игрок сборной Украины: «Здесь или лизать задницу, или уважать себя»

Бывший футболист национальной сборной Украины Сергей Валяев прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского «Реала»:

«Человек, который выиграл все, что только можно, который уважает себя, не мог поступить иначе. Здесь либо лизать задницу и быть удобным, либо иметь уважение к себе! Понимая, что, возможно, другого шанса работать там уже не будет, уважение к себе выше!

Я думал, если честно, что такой цирк только у нас в футболе. Когда рулят кто угодно, но не тренер... В моем понимании руководство должно заткнуть рот таким футболистам и поддержать тренера. Если этого нет, как по мне, это только повод, чтобы человек ушел сам».