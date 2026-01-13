Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
13 января 2026, 23:48 |
Ангелина Калинина – Анук Куверманс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026

Instagram. Ангелина Калинина

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге отбора Australian Open украинка встретится с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192). Поединок начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние оппоненток.

Победительница матча в финальном раунде квалов поборется либо против Ребеки Масаровой, либо против Майи Хвалиньской.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Ангелина Калинина смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
