Ангелина Калинина – Анук Куверманс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 178) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором круге отбора Australian Open украинка встретится с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192). Поединок начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние оппоненток.

Победительница матча в финальном раунде квалов поборется либо против Ребеки Масаровой, либо против Майи Хвалиньской.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА