  Каррик впервые прокомментировал назначение на должность главного тренера МЮ
Англия
13 января 2026, 22:32
Каррик впервые прокомментировал назначение на должность главного тренера МЮ

Контракт специалиста рассчитан до завершения сезона 2025/26

ФК Манчестер Юнайтед. Майкл Каррик

Новый главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал свое назначение:

«Я знаю, что нужно для достижения успеха здесь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь уровня, которого мы ожидаем от этого невероятного клуба, и мы знаем, что эта группа игроков более чем способна это сделать.

Я уже работал с рядом игроков и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность и способность добиться успеха здесь.

В этом сезоне еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и подарить болельщикам выступления, которых заслуживает их преданная поддержка».

Агент Лупашко ответил, может ли он возглавить женскую команду Руха
Хаос после Турана. Команда Степаненко получила третьего тренера за полгода
Олег Дулуб возглавил команду Первой лиги Украины, которую покинул Юрий Вирт
Манчестер Юнайтед Майкл Каррик чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13 января 2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды
13 января 2026, 21:14
Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды
Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды

Гамбург и Байер в ближайшее время друг с другом не сыграют

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 17:28
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
13.01.2026, 17:21
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27
Теннис
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
12.01.2026, 00:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18
Футбол
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30
Футбол
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
