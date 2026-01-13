Каррик впервые прокомментировал назначение на должность главного тренера МЮ

Новый главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал свое назначение:

«Я знаю, что нужно для достижения успеха здесь. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь уровня, которого мы ожидаем от этого невероятного клуба, и мы знаем, что эта группа игроков более чем способна это сделать.

Я уже работал с рядом игроков и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность и способность добиться успеха здесь.

В этом сезоне еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и подарить болельщикам выступления, которых заслуживает их преданная поддержка».