Украина. Премьер лига
13 января 2026, 21:57 |
Динамо получило официальное предложение по игроку. Есть финансовые детали

Бухарестское «Динамо» планирует арендовать Бленуце

13 января 2026, 21:57 |
Динамо получило официальное предложение по игроку. Есть финансовые детали
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Стали известны финансовые условия предложения бухарестского «Динамо» киевскому «Динамо» по нападающему Владиславу Бленуце, которое клуб из Румынии уже официально направил.

Как сообщает Fanatik, румынский клуб предложил бесплатную аренду футболиста до завершения текущего сезона.

После этого планируется еще одна аренда на сезон 2026/27 уже за 100 тысяч евро с правом дальнейшего выкупа трансфера за 1,5 млн евро.

По неофициальным данным, «Динамо» Киев заплатило «Университаті» около 2 млн евро за переход Бленуце.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Динамо Бухарест
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
