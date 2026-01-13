Динамо получило официальное предложение по игроку. Есть финансовые детали

Стали известны финансовые условия предложения бухарестского «Динамо» киевскому «Динамо» по нападающему Владиславу Бленуце, которое клуб из Румынии уже официально направил.

Как сообщает Fanatik, румынский клуб предложил бесплатную аренду футболиста до завершения текущего сезона.

После этого планируется еще одна аренда на сезон 2026/27 уже за 100 тысяч евро с правом дальнейшего выкупа трансфера за 1,5 млн евро.

По неофициальным данным, «Динамо» Киев заплатило «Университаті» около 2 млн евро за переход Бленуце.