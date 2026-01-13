Australian Open13 января 2026, 23:38 |
Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026
14 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 160). Поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Викторией Грунчаковой, либо с Викторией Томовой.
