Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
13 января 2026, 23:38
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации Australian Open 2026

Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

14 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 160). Поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Викторией Грунчаковой, либо с Викторией Томовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
