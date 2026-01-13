Юлия Стародубцева – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (WTA 160). Поединок начнется ориентировочно в 01:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Викторией Грунчаковой, либо с Викторией Томовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА