Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
13.01.2026 19:30 – FT 1 : 1
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
13 января 2026, 22:27 | Обновлено 13 января 2026, 22:34
Команда Бензема упустила шанс приблизиться в таблице к Роналду и Ко

Аль-Иттихад на выезде сыграл вничью с командой Дамак

Команда Бензема упустила шанс приблизиться в таблице к Роналду и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 января сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день матч провел Аль-Иттихад со знаменитым Каримом Бензема на острие атаки.

Аль-Иттихад на выезде сыграл вничью с командой Дамак (1:1) и упустил шанс приблизиться к группе лидеров.

Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Хиляль, опережая Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.

Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 31), Аль-Ахли (28), Аль-Кадисия, Аль-Иттихад (по 27).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 13 января 2025

Аль-Ахдуд – Аль-Холуд – 1:0

Гол: Бассогог, 54

Аль-Фатех – Аль-Рияд – 3:1

Голы: Весли Дельгадо, 11, 50, Батна, 62 – Тозе, 81

Дамак – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Аль-Кахтани, 37 – Аль-Шанкити, 54

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 2 0 38 - 13 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 38
2 Аль-Наср Эр-Рияд 14 10 1 3 39 - 15 17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд 31
3 Аль-Таавун 13 10 1 2 29 - 14 14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом 31
4 Аль-Ахли Джидда 13 8 4 1 19 - 10 14.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа 28
5 Аль-Кадaсиа 13 8 3 2 26 - 13 14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа 27
6 Аль-Иттихад 14 8 3 3 28 - 17 16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27
7 Аль-Иттифак 14 6 4 4 24 - 25 16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 22
8 Аль-Халидж 14 6 3 5 32 - 22 16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 21
9 Неом 13 6 2 5 18 - 20 14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом 20
10 Аль-Фатех 14 6 2 6 19 - 23 16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда 20
11 Аль-Хазм 14 4 4 6 14 - 22 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 16
12 Аль-Фейха 13 3 4 6 12 - 21 14.01.26 16:45 Аль-Кадaсиа - Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха 13
13 Аль-Холуд 14 4 0 10 19 - 27 17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 12
14 Дамак 14 1 7 6 11 - 25 17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 10
15 Аль-Рияд 14 2 3 9 13 - 31 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 9
16 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13 1 5 7 9 - 20 14.01.26 19:30 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
17 Аль-Ахдуд 14 2 2 10 10 - 25 16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд 8
18 Аль-Наджма 14 0 2 12 15 - 32 16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма 2
Полная таблица

События матча

90’
Фабиньо (Аль-Иттихад) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Муханнад аль-Шанкити (Аль-Иттихад).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Abdullah Al Qahtani (Дамак), асcист Рияд Шарахили.
Ньюкасл – Ман Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Экс-лидер Шахтера может перебраться в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона совершила громкое подписание после победы над Реалом
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Криштиану Роналду Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахдуд Аль-Холуд Аль-Фатех Аль-Рияд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
