Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру
Дортмундцы победили клуб из Бремена со счетом 3:0
Дортмундская «Боруссия» уверенно одолела «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги.
Поединок на «Сигнал Идуна Парк» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на 11-й минуте счет открыл защитник Нико Шлоттербек. После перерыва «шмели» контролировали игру, а на 75-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество команды. Окончательную точку в матче поставил Серу Гирасси, который отличился на 83-й минуте. После 17 туров «Боруссия» имеет 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
В параллельном матче игрового дня «Майнц» на своем поле переиграл «Хайденхайм» со счетом 2:1.
Германия, Бундеслига, 17-й тур
Боруссия Д – Вердер – 3:0
Голы: Шлоттербек, 11, Забитцер, 76, Гирасси, 83
Майнц – Хайденхайм – 2:1
Голы: Видмер, 30, Амири, 48 – Шиммер, 60
First win of 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣! 😤 pic.twitter.com/OPhl6AOihA— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 13, 2026
