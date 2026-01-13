Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру

Дортмундская «Боруссия» уверенно одолела «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Поединок на «Сигнал Идуна Парк» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на 11-й минуте счет открыл защитник Нико Шлоттербек. После перерыва «шмели» контролировали игру, а на 75-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество команды. Окончательную точку в матче поставил Серу Гирасси, который отличился на 83-й минуте. После 17 туров «Боруссия» имеет 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В параллельном матче игрового дня «Майнц» на своем поле переиграл «Хайденхайм» со счетом 2:1.

Германия, Бундеслига, 17-й тур

Боруссия Д – Вердер – 3:0

Голы: Шлоттербек, 11, Забитцер, 76, Гирасси, 83

Майнц – Хайденхайм – 2:1

Голы: Видмер, 30, Амири, 48 – Шиммер, 60

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ