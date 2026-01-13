Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру
Чемпионат Германии
Майнц
13.01.2026 21:30 – FT 2 : 1
Хайденхайм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
13 января 2026, 23:37 |
21
0

Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру

Дортмундцы победили клуб из Бремена со счетом 3:0

13 января 2026, 23:37 |
21
0
Шмели разгромили музыкантов. Боруссия Д не оставила шансов Вердеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Борусия Д – Вердер

Дортмундская «Боруссия» уверенно одолела «Вердер» в матче 17-го тура Бундеслиги.

Поединок на «Сигнал Идуна Парк» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Уже на 11-й минуте счет открыл защитник Нико Шлоттербек. После перерыва «шмели» контролировали игру, а на 75-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество команды. Окончательную точку в матче поставил Серу Гирасси, который отличился на 83-й минуте. После 17 туров «Боруссия» имеет 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В параллельном матче игрового дня «Майнц» на своем поле переиграл «Хайденхайм» со счетом 2:1.

Германия, Бундеслига, 17-й тур

Боруссия Д – Вердер – 3:0

Голы: Шлоттербек, 11, Забитцер, 76, Гирасси, 83

Майнц – Хайденхайм – 2:1

Голы: Видмер, 30, Амири, 48 – Шиммер, 60

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА БУНДЕСЛИГИ

По теме:
Матч-триллер и пять голов. Штутгарт и Айнтрахт устроили шоу в Германии
Снова. Еще один матч Бундеслиги перенесен из-за непогоды
Боруссия Д – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Хайденхайм Вердер Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Майнц
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13 января 2026, 08:33 4
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина

Анатолий уже летом покинет клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
Футбол | 13 января 2026, 21:24 0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера

Майкл Каррик получил контракт к завершению сезона

Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Футбол | 13.01.2026, 15:25
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13.01.2026, 06:04
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем