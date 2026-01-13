Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
13.01.2026 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
13 января 2026, 17:21 | Обновлено 13 января 2026, 17:24
21
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка полуфинала Кубка английской лиги

13 января 2026, 17:21 | Обновлено 13 января 2026, 17:24
21
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 13 января, состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», игра начнется в 22:00.

Интересным по своему получился жребий полуфинальных пар, возведший «Ньюкасл» и «Ман Сити» в очной дуэли на пути к финалу. «Сороки» являются действующим обладателем титула, одержав первый в своей истории этот трофей, тогда как «горожане» являются одним из рекордсменов (после «Ливерпуля) по победам в этом турнире, взяв верх в восьми финалах. Однако интересно, что после четырех подряд побед (с 2018 по 2021 год), «Манчестер Сити» еще ни разу не удавалось сыграть в финале. Но теперь у команды Хосепа Гвардиолы будет замечательная возможность испытать удачу в борьбе за трофей, но впереди неприятный соперник, которому тоже важно будет защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
13 января 2026 -
22:00
Манчестер Сити
Обе команды забьют (да) 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити
Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Манчестер Сити Эдди Хау Пеп Гвардиола Ньюкасл - Манчестер Сити текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Теннис | 13.01.2026, 11:07
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 13.01.2026, 15:11
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем