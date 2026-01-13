Во вторник, 13 января, состоится первый поединок полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк», игра начнется в 22:00.

Интересным по своему получился жребий полуфинальных пар, возведший «Ньюкасл» и «Ман Сити» в очной дуэли на пути к финалу. «Сороки» являются действующим обладателем титула, одержав первый в своей истории этот трофей, тогда как «горожане» являются одним из рекордсменов (после «Ливерпуля) по победам в этом турнире, взяв верх в восьми финалах. Однако интересно, что после четырех подряд побед (с 2018 по 2021 год), «Манчестер Сити» еще ни разу не удавалось сыграть в финале. Но теперь у команды Хосепа Гвардиолы будет замечательная возможность испытать удачу в борьбе за трофей, но впереди неприятный соперник, которому тоже важно будет защитить свой титул.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.