Кубок Английской лиги
Ньюкасл
13.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Кубок английской лиги
14 января 2026, 00:03 | Обновлено 14 января 2026, 00:45
237
0

Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл

Голы Семеньо и Шерки обеспечили «горожанам» комфортное преимущество перед ответным матчем

14 января 2026, 00:03 | Обновлено 14 января 2026, 00:45
237
0
Перерыв пошел на пользу. Манчестер Сити обыграл Ньюкасл
Getty Images

В первом поединке полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» удалось переиграть «Ньюкасл».

Со старта игры «Сороки» выглядели лучше на футбольном поле, и имели два момента выходить вперед, но Висса и Жоэлинтон не попали в ворота. Подопечные Гвардиолы надеялись малой кровью взять верх, но неудачно провели первый тайм, не создав ничего у ворот Ника Поупа.

После перерыва хозяева имели прекрасные два момента открывать счет, но Траффорд чудом вытащил мяч из ворот после удара головой от Висса, а Гимарайнш на подборе попал в штангу. Эта опасность оживила гостей, которые проснулись, и принялись за дело.

Сразу после опасной атаки на свои ворота, «горожане» открыли счет. Доку прострелил в штрафную, а мяч транзитом через Бернарду Силву попал к Семеньо, который отправил круглого в пустые ворота.

Через 10 минут ганец сделал дубль, но судейская бригада отменила гол из-за якобы офсайда у Холанда. Казалось, игра завершится с минимальным счетом, однако на последней добавочной минуте команда Гвардиолы забила второй мяч. Вышедший на замену Шерки обыгрался с Аит-Нури и точно пробил в дальний угол без шансов для Поупа.

Ответный матч состоится 4 февраля на поле стадиона «Этихад».

Кубок Английской лиги. Полуфинал. Первый матч

«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» - 0:2

Голы: Семеньо, 53, Шерки, 90+9

Предупреждения: Жоэлинтон, 31, Гимарайнш, 76, Тонали, 90+2 – О'Райли, 31, Нунес, 37, Силва, 73, Льюис, 83

«Ньюкасл»: Поуп – Холл, Ботман, Тшау, Майли – Жоэлинтон, Гимарайнш (Триппьер, 87), Рэмзи (Тонали, 69) – Гордон (Эланга, 69), Висса (Вольтемаде, 69), Д. Мерфи (Барнс, 45+2)

«Манчестер Сити»: Траффорд – Аке (Аит-Нури, 88), Аллейн, Хусанов, Нунес (Льюис, 62) – О'Райли (Родри, 62) – Доку (Шерки, 77), Фоден (Рейндерс, 62), Силва, Семеньо – Холанд

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл, Англия)

Удары (в створ): 10 (3) – 11 (4)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 4 – 1

НЬЮКАСЛ – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Манчестер Сити Ньюкасл - Манчестер Сити отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
