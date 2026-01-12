Во вторник, 13 января, состоится 1-й полуфинальный поединок Кубка английской лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ньюкасл

Начало сезона оказалось для клуба не лучшим, однако в последних играх ему удалось улучшить свои результаты. В общей сложности, за 21 тур Премьер-лиги «сороки» набрали 32 зачетных пункта, позволяющих им занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. И от 12-го, и от 4-го места клуб отстает на 3 очка. В Кубке Англии «Ньюкасл» в головокружительном поединке победил «Лидс» и квалифицировался в 1/16 финала.

За 6 туров Лиги чемпионов клубу удалось набрать 10 очков, благодаря которым он теперь занимает 12 позицию общей таблицы соревнований. Расстояние от топ-8 составляет всего 2 балла.

Манчестер Сити

Очень хороший футбол демонстрирует и «Манчестер Сити». После 21 раунда Премьер-лиги на балансе команды есть 43 очка, благодаря которым она находится на 2-й строчке турнирной таблицы.

Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет уже 6 зачетных пунктов. В 1/32 финала Кубка Англии горожане со счетом 10:1 разгромили перволиговый «Эксетер».

В Лиге чемпионов манчестерцам удалось добыть в борьбе 13 очков за 6 матчей – пока этого достаточно, чтобы занимать 4-ю строчку общей таблицы соревнований. Однако расстояние даже от конкурентов с 11-го места составляет всего 2 балла.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Сити». За этот отрезок команда одержала 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 матче выиграл «Ньюкасл».

Интересные факты

За последние 15 игр «Ньюкасл» лишь раз сохранил ворота сухими.

«Манчестер Сити» забил 45 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

3/4 предыдущих матчей «Манчестер Сити» завершились вничью.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.5.