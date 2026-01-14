Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Ман Сити – 0:2. Семеньо и Шерки. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
13.01.2026 22:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Англия
14 января 2026, 00:23 | Обновлено 14 января 2026, 00:29
Ньюкасл – Ман Сити – 0:2. Семеньо и Шерки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

Ньюкасл – Ман Сити – 0:2. Семеньо и Шерки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Голы новичка Антуана Семеньо и Райана Шерки принесли Ман Сити победу над Ньюкаслом (2:0).

Голы новичка Антуана Семеньо и Райана Шерки принесли Ман Сити победу над Ньюкаслом (2:0).

В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Кубок английской лиги

Полуфинал. Первый матч. 13 января 2025 года

Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Семеньо, 53, Шерки, 90+9

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Бернарду Силва.
Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Манчестер Сити видео голов и обзор Антуан Семеньо Райан Шерки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
