Ньюкасл – Ман Сити – 0:2. Семеньо и Шерки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги
13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Голы новичка Антуана Семеньо и Райана Шерки принесли Ман Сити победу над Ньюкаслом (2:0).
В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал. Ответные встречи пройдут 3–4 февраля.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Кубок английской лиги
Полуфинал. Первый матч. 13 января 2025 года
Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Семеньо, 53, Шерки, 90+9
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дортмундцы победили клуб из Бремена со счетом 3:0
Анатолий уже летом покинет клуб