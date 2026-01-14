Англия14 января 2026, 01:59 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
ВИДЕО. Райан Шерки поставил точку для Ман Сити в полуфинале Кубка лиги
Важный гол был забит на 90+8 минуте матча против Ньюкасла
14 января 2026, 01:59 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Важный гол был забит на 90+8 минуте первого матча.
Райан Шерки поставил точку для Ман Сити в полуфинале Кубка лиги (2:0).
ГОЛ! 0:2. Райан Шерки, 90+8 мин
