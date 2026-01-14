Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Райан Шерки поставил точку для Ман Сити в полуфинале Кубка лиги
Англия
14 января 2026, 01:59 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
24
0

Важный гол был забит на 90+8 минуте матча против Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Важный гол был забит на 90+8 минуте первого матча.

Райан Шерки поставил точку для Ман Сити в полуфинале Кубка лиги (2:0).

ГОЛ! 0:2. Райан Шерки, 90+8 мин

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Райан Шерки Ньюкасл - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
