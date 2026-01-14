Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Новичок Ман Сити Антуан Семеньо отличился в полуфинале Кубка лиги
Англия
14 января 2026, 01:47 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
Антуан Семеньо открыл счет в начале второго тайма игры против Ньюкасла

ВИДЕО. Новичок Ман Сити Антуан Семеньо отличился в полуфинале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Новичок Ман Сити Антуан Семеньо отличился в полуфинале Кубка лиги.

Голы Антуана Семеньо и Райана Шерки принесли Ман Сити победу над Ньюкаслом (2:0).

ГОЛ! 0:1. Антуан Семеньо, 53 мин

Николай Степанов
