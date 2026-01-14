Англия14 января 2026, 01:47 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
ВИДЕО. Новичок Ман Сити Антуан Семеньо отличился в полуфинале Кубка лиги
Антуан Семеньо открыл счет в начале второго тайма игры против Ньюкасла
14 января 2026, 01:47 | Обновлено 14 января 2026, 02:10
13 января в 22:00 проходит первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Новичок Ман Сити Антуан Семеньо отличился в полуфинале Кубка лиги.
Голы Антуана Семеньо и Райана Шерки принесли Ман Сити победу над Ньюкаслом (2:0).
ГОЛ! 0:1. Антуан Семеньо, 53 мин
