Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 22:58 | Обновлено 13 января 2026, 23:10
Агент Лупашко ответил, может ли он возглавить женскую команду Руха

Олег Авдыш опроверг заявление Григория Козловского

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Олег Авдыш, агент бывшего главного тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко, прокомментировал заявление Григория Козловского о том, что его клиент может возглавить женскую команду львовского «Руха»:

«Нет, это неправда. Такого предложения, по моей информации, Владиславу не поступало. От себя лично желаю Григорию Петровичу всего наилучшего в развитии ФК «Рух» и работе на благо львовского футбола».

Отмечается, что сам Владислав Лупашко отказался комментировать как эту новость, так и в целом свое будущее после увольнения из львовских «Карпат».

Олег Авдыш Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу среди женщин
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
