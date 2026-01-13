Агент Лупашко ответил, может ли он возглавить женскую команду Руха

Олег Авдыш, агент бывшего главного тренера львовских «Карпат» Владислава Лупашко, прокомментировал заявление Григория Козловского о том, что его клиент может возглавить женскую команду львовского «Руха»:

«Нет, это неправда. Такого предложения, по моей информации, Владиславу не поступало. От себя лично желаю Григорию Петровичу всего наилучшего в развитии ФК «Рух» и работе на благо львовского футбола».

Отмечается, что сам Владислав Лупашко отказался комментировать как эту новость, так и в целом свое будущее после увольнения из львовских «Карпат».