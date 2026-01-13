ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о трансфере легионера

Полузащитник Майкон де Андраде Барберан перешел из «Шахтера» в бразильский «Атлетико Минейро»

Напомним, Майкон стал игроком «горняков» летом 2018 года и в общей сложности провел за команду 98 матчей (8 голов, 9 ассистов). Вместе с «Шахтером» полузащитник выиграл 2 чемпионата Украины (2019, 2020), становился обладателем Кубка Украины (2019) и Суперкубка Украины (2021). После начала полномасштабной войны в Украине выступал на правах аренды за бразильский «Коринтианс».

«ФК «Шахтер» благодарит Майкона за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле, красивые и важные голы, за победы и трофеи, завоеванные вместе с командой. Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений!», – говорится в обращении горняков.

Ранее сообщалось, что Майкон подпишет трехлетний контракт с «Атлетико Минейро». «Петушкам» хавбек достанется бесплатно, однако «Шахтер» сохранит за собой 50% экономических прав на футболиста, а также может получить некоторые другие дополнительные бонусы от бразильского клуба.