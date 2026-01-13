Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаос после Турана. Команда Степаненко получила третьего тренера за полгода
Турция
Хаос после Турана. Команда Степаненко получила третьего тренера за полгода

У «Эюпспора» нынче дела идут не очень хорошо…

Сенсационный дебютант турецкой Суперлиги минувшего сезона «Эюпспор», который финишировал на шестой строчке, а летом лишился главного тренера – Арды Турана, уехавшего работать в «Шахтер» – в текущем сезоне переживает сложный период, занимая 17-е место в турнирной таблице.

У команды, за которую выступает украинский ветеран Тарас Степаненко в третий раз за последние полгода поменялся главный тренер.

После Арды Турана коучем «Эюпспора» был объявлен Сельчук Шахин, однако в начале октября вместо него наставником первой команды был утвержден Орхан Ак, которому также не суждено было продержаться долго.

Сегодня «Эюпспор» официально объявил, что новым главным тренером команды стал Атила Герин – 57-летний специалист, который ранее был ассистентом у Турана, Шахина и Ака.

Напомним, сегодня стало известно, что «Эюпспор» усилился вингером «Динамо» Анхелем Торресом, который был взят турками в аренду.

Алексей Сливченко Источник: ФК Эюпспор
