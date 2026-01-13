Хавбек Динамо неожиданно перешел в другой клуб к легенде Шахтера
Анхель Торрес отправился в «Эюпспор»
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес продолжит карьеру в чемпионате Турции. По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, 25-летний атакующий футболист перешел в «Эюпспор» на правах аренды.
«Эюпспор» добавил в свой состав 25-летнего вингера Анхеля Торреса из киевского «Динамо». Футболист будет выступать за клуб на правах аренды до завершения текущего сезона», – написал Сузгун в соцсети X.
На счету Анхеля Торреса два поединка в составе «бело-синих» в текущем сезоне, без результативных действий.
Интересно, что за «Эюпспор» выступает легенда «Шахтера» Тарас Степаненко.
