13 января 2026, 20:05 | Обновлено 13 января 2026, 20:14
Хавбек Динамо неожиданно перешел в другой клуб к легенде Шахтера

Анхель Торрес отправился в «Эюпспор»

Хавбек Динамо неожиданно перешел в другой клуб к легенде Шахтера
ФК Динамо. Анхель Торрес

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес продолжит карьеру в чемпионате Турции. По информации турецкого журналиста Эртана Сузгуна, 25-летний атакующий футболист перешел в «Эюпспор» на правах аренды.

«Эюпспор» добавил в свой состав 25-летнего вингера Анхеля Торреса из киевского «Динамо». Футболист будет выступать за клуб на правах аренды до завершения текущего сезона», – написал Сузгун в соцсети X.

На счету Анхеля Торреса два поединка в составе «бело-синих» в текущем сезоне, без результативных действий.

Интересно, что за «Эюпспор» выступает легенда «Шахтера» Тарас Степаненко.

