Неуверенность или кризис роста. Что не так с контрактами в Полесье

Вечером 11 января в отечественной прессе появилась информация из стана «Полесья», которую многие восприняли как скандальную – якобы клуб отстранил от тренировок с первой командой ключевого центрального защитника «волков» Сергея Чоботенко. Случилось это, по данным первоисточника, из-за того, что окружение футболиста шантажировало «Полесье» в вопросах продления контракта. И пускай довольно оперативно сам Чоботенко поспешил опровергнуть «горячие» сплетни из СМИ, для подавляющего большинства болельщиков стало очевидно одно – дыма без огня не бывает. В конце концов, на ровном месте такую вот историю не придумаешь, а если и придумаешь, то смысла в этом чуть.

Развитие ситуация получила следующее: сперва в прессе появилась информация о том, что Чоботенко находится в шорт-листе «Металлиста 1925», который оценивает возможность бесплатно переманить к себе 28-летнего центрбека по завершении его контракта с «Полесьем», а затем… Затем первоначальный инсайд получил как минимум частичное подтверждение. По уточненной информации, спортивный директор «Полесья» Вячеслав Шевчук и генеральный директор клуба Владимир Загурский выступают за отстранение Чоботенко, считая его приближенным к бывшему главному тренеру Имаду Ашуру. Именно эти руководители предлагают игроку значительно худшие условия в переговорах о продлении контракта – буквально на уровне аутсайдеров УПЛ. При этом, за сохранение Чоботенко в стане «волков» ратует действующий главный тренер первой команды Руслан Ротань, который пока дает в Житомире результат и пользуется поддержкой владельца и президента клуба Геннадия Буткевича.

Контракт Чоботенко с «Полесьем» на текущий момент действительно имеет статус незащищенного (истекает 30 июня 2026 года). Проще говоря, уже сейчас любой заинтересованный в услугах Сергея клуб имеет полное право вести переговоры о подписании центрбека на правах свободного агента, начиная с 1 июля, так как до завершения трудового договора Чоботенко с «Полесьем» осталось менее полугода.

В стан житомирских «волков» Чоботенко перебрался свободным агентом летом 2023 года из «Колоса». И изначально Сергей оформил с клубом из Житомира контракт на три сезона, то есть до завершения кампании-2025/26. С тех пор договор не продлевался, из-за чего сейчас и возникла такая ситуация, которую можно охарактеризовать то ли как скандальную, то ли как конфликтную, то ли как такую, в которой между сторонами имеются разногласия. Чего точно нет по состоянию на сейчас, так это уверенности в том, что Чоботенко продолжит защищать цвета «Полесья» и в следующем сезоне…

За два с половиной года в Житомире Чоботенко превратился в безоговорочно ключевого исполнителя для «Полесья». За «волков» Сергей, по состоянию на текущий момент, сыграл 80 официальных матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Не зная внутренней кухни клуба, сложно делать оценку в вопросе того, насколько адекватно в ситуации с потенциальным продлением контракта с Чоботенко ведут себя Шевчук и Загурский, равно как непросто выступать и в защиту самого центрбека или его представителей. Однако что очевидно для всех, так это роль, значимость и статус самого Чоботенко для нынешнего «Полесья». Да и по меркам УПЛ Сергей выделяется как минимум умением грамотно выбирать позицию, благодаря чему, по данным Wyscout, он занимает пятое место в чемпионате по осуществленным перехватам мяча (88; больше только у Конате из «Кривбасса» – 92, Виливальда из того же «Кривбасса» – 94, Коча из «Эпицентра» – 104 и Дубко из «Оболони» – 108).

Так почему же сейчас «Полесье» угодило в такую ситуацию? Более того, нужно сразу же оговариваться, что в целом она для житомирского клуба вовсе не единичная, так как буквально на днях «волкам» наконец-то удалось договориться о пролонгации сотрудничества с футболистом сборной Украины Богданом Михайличенко, а вот с еще одним «сборником» Алексеем Гуцуляком пока подобного соглашения нет, из-за чего вингер де-факто находится на грани ухода из клуба.

Даже беглый анализ кадровой работы «Полесья» последних нескольких лет (скажем, после выхода команды из Житомира в УПЛ в 2023-м) позволяет заметить любопытную закономерность, из-за которой ныне и возникают такие ситуации, как с Чоботенко или Гуцуляком. Дело в том, что «Полесье» предпочитает предлагать своим новичкам не долгосрочные контракты, что является нормой для отечественных грандов «Динамо» и «Шахтера», а скажем так, среднесрочные трудовые соглашения. Переходя на более предметные «рельсы» разговора, это означает, что вместо пятилетних контрактов, которые дают большинству своих новичков киевляне и дончане, в Житомире ограничиваются соглашениями на три года.

ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Давайте просто проанализируем, кто за последние несколько лет из новичков «Полесья» получил именно такие контракты. Это уже упоминавшиеся Чоботенко, Гуцуляк и Михайличенко, а также Вячеслав Танковский, Василий Кравец, Даниил Бескоровайный, Максим Мельниченко, Томер Йосефи, Анди Хадрой, Богдан Леднев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Никита Кравченко, Николай Гайдучик, Александр Филиппов и некоторые другие.

Если в случае с ветеранами, как Бабенко, Андриевский или Филиппов подписание кратко- или среднесрочных контрактов вполне логично и вряд ли требует дополнительных объяснений, то вот в ситуациях, когда «Полесье» подписывало всего-то трехлетние трудовые договора с футболистами, за которых даже отдавало весьма пристойные отступные (последний пример – Линдон Эмерллаху. За 23-летнего легионера из Косово было заплачено аж 1,5 миллиона евро, но при этом с ним оформили контракт лишь на два с половиной года) вопросы к топ-менеджменту «волков», на самом деле, возникать могут.

Определенным оправданием для среднесрочных контрактов с новичками, пускай даже дорогостоящими, для «Полесья» является все еще относительная неуверенность этого клуба в себе. Не стоит забывать, что в УПЛ «волки» все-таки являются довольно молодой «третьей силой», которая, в том числе, еще не имеет такого матерого менеджмента как у «Шахтера» или «Динамо». Поэтому, очевидно, боясь ошибиться, в «Полесье» просто хотят рисковать как можно меньше, чтобы в будущем не пришлось платить пять лет деньги тем, кто клубу окажется абсолютно ненужным. В конце концов, из перечисленных выше футболистов некоторые (те же Танковский и Кравец) уже покинули Житомир и выступают в других коллективах.

Но с другой стороны… Что такое контракт на три года, если мы ведем речь не о футболисте-ветеране, чьи карьерные горизонты имеют совсем другие очертания? Как правило, первый год уходит у новичка на полноценную адаптацию. На второй такой футболист как раз оказывается способным проявить себя в лучшем виде, а затем… Затем он вступает в последний год по контракту и посреди третьего сезона оказывается с незащищенным контрактом на руках. Как Чоботенко или Гуцуляк сейчас. И неужели «Полесье» может быть в выгоде, когда его футболисты успели заявить о себе на рынке, вызывая интерес со стороны других клубов, но при этом что-либо выручить за них, вероятно, не получится (или придется делать скидку), так как контракт уже истекает? Вряд ли…

Получается, что «Полесье» изначально избрало тактику подписания контрактов на три года с большинством своих новичков абсолютно сознательно, иначе таких договоров не было бы так много. Но в чем плюс такой тактики, если речь не идет о собственной неуверенности?

Таковым, пожалуй, можно называть только ситуацию с кризисом роста клуба в целом. Например, если «Полесье» осознанно покупало футболистов определенного уровня с прицелом, что через три года, когда их контракты истекут, на эти позиции клуб сможет подписать куда более мастеровитых и качественных исполнителей. Причем такая возможность будет не сколько финансовой (проблем с платежеспособностью на футбольном рынке у Геннадия Буткевича в принципе не наблюдается), сколько имиджевой. Плюс фактор безопасности, конечно, который на сегодня предусмотреть крайне сложно.

Иными словами, подход с подписанием среднесрочных контрактов можно считать успешным, если за отведенное им время в клубе футболисты помогли «волкам» выйти на максимум, улучшить свой рейтинг и известность, благодаря чему в Житомир будут стремиться и желать перебраться уже более сильные игроки, условия сотрудничества с которыми в финансовом плане будут выгодными или приемлемыми для «Полесья».

Но достигло ли такой цели, если она стояла, «Полесье» на примерах с Гуцуляком или Чоботенко? И Алексей, и Сергей, есть ощущение, играют на максимуме своих таланта и возможностей. Дать больше своему клубу они в принципе уже неспособны. Но значит ли это, что на их позиции уже сейчас «Полесье» может легко позвать куда более мастеровитых и качественных игроков, при этом особо не переплачивая за них как в аспекте трансферной компенсации, так и в плане личных контрактов? Ответ на этот вопрос, скорее, отрицательный, нежели какой-то иной…

Вот и получается, что «Полесье» само стало жертвой своей же схемы с контрактами на три года для новых футболистов. В ситуациях с Чоботенко и Гуцуляком как минимум. Были бы с ними изначально оформлены 5-летние трудовые соглашения, сейчас бы в Житомире себя могли чувствовать куда спокойнее и увереннее, а не вести напряженные переговоры, сопряженные скандальными слухами в СМИ.

Впрочем, давайте говорить откровенно: «Полесье» для элитарного дивизиона украинского футбола является еще очень и очень молодым игроком на рынке. Поэтому ситуации, когда клуб «набивает шишки» и должен сделать из этого правильные выводы, являются более чем логичными. Другое дело, что вокруг Геннадия Буткевича, кажется, собралось уж чересчур много советников, ассистентов и топ-менеджеров, которые подают себя профессионалами топ-уровня. А раз так, то и спрос с этих специалистов должен быть соответствующим: без поблажек на общий уровень проекта. Плюс ответственность хоть кто-то из таких людей на себя брать должен, давая понять Буткевичу, что условный Чоботенко или Гуцуляк – это точно не те игроки, которых клуб сможет «перерасти и выплюнуть» всего за три года. Рассказы и слайды о стремительном развитии проекта в будущем – это, конечно, хорошо, но ведь и на земле кому-то оставаться нужно, чтобы все в какой-то момент окончательно не оказалось подвешенным в воздухе, а могло держаться на истинных лидерах, проявивших свой уровень и мастерство в прежние годы…