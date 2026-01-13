Игрок сборной Украины объяснил, почему решил подписать соглашение с Динамо

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился своими эмоциями после подписания нового контракта с «бело-синими».

– Прежде всего, традиционный вопрос: какие эмоции испытываешь и что для тебя значит переподписание контракта и продолжение сотрудничества с «Динамо»?

– Эмоции, конечно, замечательные. Для меня большая честь продлить контракт с таким большим клубом, как «Динамо» (Киев). Я очень благодарен руководству за доверие и возможность оставаться здесь. Чувствую только позитив и искреннюю радость.

– Были ли какие-то нюансы во время переговоров по новому контракту, или все прошло быстро и без сложных моментов?

– Нет, ничего сложного не было. Во время отпуска я больше отдыхал и не сосредотачивался на этих вопросах. Уже после возвращения мы быстро все обсудили, договорились и подписали контракт. Никаких недомолвок не возникло – все прошло хорошо.

– За время пребывания в «Динамо» ты уже успел стать чемпионом Украины. Наверное, о целях на ближайшие сезоны спрашивать не стоит – только самые высокие?

– Да, конечно. Только самые высокие цели – победы, трофеи, чемпионства. Хочется выигрывать все, в чем мы участвуем. Для такого клуба, как «Динамо» (Киев), – это стандарт.

– Ты пришел в «Динамо» в 2023 году еще совсем молодым игроком. В чем, по твоему мнению, ты больше всего прибавил за это время?

– Думаю, прежде всего я повзрослел и стал мужественнее – как в жизни, так и в футбольном плане. Когда приходил, чувствовался переход из юношеского футбола. Сейчас стало больше уверенности и психологической устойчивости. В 19 лет давление ощущается не так сильно, как когда ты играешь за первую команду, да еще и в «Динамо» (Киев). Именно эти факторы, на мой взгляд, стали ключевыми.

– С момента перехода в «Динамо» ты каждый год попадаешь в разные рейтинги: лучший молодой игрок, один из самых перспективных молодых защитников мира. Что для тебя значит такое признание?

– Безусловно, это приятно. Но я стараюсь не зацикливаться на рейтингах и не слишком в них вникать. Есть куда расти и над чем работать, и именно на этом нужно сосредотачиваться. В футболе главное – командные действия и результат, а не индивидуальные награды.

– Над какими аспектами игры ты считаешь, что тебе нужно работать больше всего?

– Прежде всего – над ответственностью. С каждым месяцем, когда становишься старше, появляется опыт, и ты должен расти, учиться на своих ошибках – как на тех, что уже были, так и на тех, которые еще будут. Нужно постоянно прогрессировать и совершенствоваться, и именно на этом я делаю акцент.

– Насколько поддержка тренерского штаба повлияла на твое решение продлить контракт с «Динамо»?

– Многое зависит от того, как ты чувствуешь себя в команде. Но, честно говоря, как можно отказаться от контракта, который предлагает «Динамо» (Киев)? Мне комфортно, я чувствую доверие тренера и штаба, поэтому для меня все было очевидно. Работаем дальше.

– Ожидал ли ты, что за такое короткое время со дня своего прихода в «Динамо» пройдешь путь от перспективного молодого игрока до одного из основных футболистов команды?

– Если честно, на такое стремительное развитие я не очень рассчитывал, но это была моя мечта. Я всегда благодарю Бога за шанс, который мне дали. Отдельная благодарность Александру Владимировичу Шовковскому: он привлек меня к сборам, поверил в меня, дал возможность проявить себя. Также всегда поддерживали тренерский штаб и партнеры по команде. Я не ожидал такого резкого развития событий, но для меня это большая честь и гордость.

– И в заключение: что можешь пообещать болельщикам «Динамо» после продления контракта – и от себя лично, и от команды?

– Прежде всего – то, что мы будем стараться всегда выкладываться на поле на максимум и радовать болельщиков победами. Мы понимаем, за какой клуб играем. В «Динамо» только победа считается положительным результатом, поэтому будем работать, стараться и делать все возможное, чтобы результат был только положительным.