Украина. Премьер лига13 января 2026, 13:51 |
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ оформил первый зимний трансфер
Роман Волохатый перебрался в расположение «Оболони»
13 января 2026, 13:51 |
662
0
Киевская Оболонь официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Волохатым. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».
«Поздравляем Романа в команде и желаем ярких матчей, результативных действий и побед вместе с клубом! 💚🤍🙌», – говорится в сообщении.
Роман выступал за «Ингулец» с июля 2024 года. В этом сезоне провел 21 матч и записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
У Юргена есть определенные условия
Футбол | 13 января 2026, 12:27 0
Самба Диалло пройдет медосмотр за границей и присоединится к «бело-синим»
Теннис | 13.01.2026, 04:51
Теннис | 12.01.2026, 23:23
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 09:00
12.01.2026, 00:25 2
11.01.2026, 17:21 16
12.01.2026, 19:27 7
12.01.2026, 07:45 2
11.01.2026, 09:00 1
11.01.2026, 23:08 25
12.01.2026, 08:00 20