ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ оформил первый зимний трансфер

Киевская Оболонь официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Волохатым. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Поздравляем Романа в команде и желаем ярких матчей, результативных действий и побед вместе с клубом! 💚🤍🙌», – говорится в сообщении.

Роман выступал за «Ингулец» с июля 2024 года. В этом сезоне провел 21 матч и записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро.