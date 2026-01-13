Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ оформил первый зимний трансфер
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 13:51 |
662
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ оформил первый зимний трансфер

Роман Волохатый перебрался в расположение «Оболони»

13 января 2026, 13:51 |
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб УПЛ оформил первый зимний трансфер
ФК Оболонь Киев. Роман Волохатый

Киевская Оболонь официально объявила о подписании контракта с украинским полузащитником Романом Волохатым. Об этом пишет клубная пресс-служба «пивоваров».

«Поздравляем Романа в команде и желаем ярких матчей, результативных действий и побед вместе с клубом! 💚🤍🙌», – говорится в сообщении.

Роман выступал за «Ингулец» с июля 2024 года. В этом сезоне провел 21 матч и записал на свой счет 2 гола и 5 ассистов. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер, покинувший клуб УПЛ, нашел новую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона совершила громкое подписание после победы над Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ вернул игрока из аренды. Он играл во Второй лиге
Роман Волохатый трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футбол | 13 января 2026, 12:27 0
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо

Самба Диалло пройдет медосмотр за границей и присоединится к «бело-синим»

Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Теннис | 13.01.2026, 04:51
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12.01.2026, 23:23
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Другие виды | 12.01.2026, 14:06
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем